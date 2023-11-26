100 лет в игре: первый успех тульского «Арсенала»

В середине 60-х наш «Металлург» перешел на новый уровень.

До 1966 года включительно команда мастеров «Металлург» выступала в советском классе «Б», что формально соответствует нынешней второй лиге. Однако уровень класса «Б» был значительно выше, при этом в Туле строили вполне конкретные планы подняться во вторую группу класса «А» (аналог современной ФНЛ с соответствующими корректировками на качество).

Как раз перед стартом сезона, в апреле 1966-го, областная газета «Коммунар» задавалась гамлетовским вопросом быть или не быть команде в классе «А»? И сама же отчасти давала ответ: «Думается, пора, если исходить из «объективных» факторов, т. е. численности населения, развитости промышленности, науки, культуры, техники и популярности футбола». Конечно, о повышении мечтали и тысячи тульских болельщиков.

«Металлург» с 1964 года возглавлял заслуженный мастер спорта, бывший игрок легендарной «команды лейтенантов» ЦДКА, четырехкратный чемпион СССР Алексей Водягин. На третий год работы Алексею Алексеевичу удалось создать боеспособный коллектив. Вратарь Рудольф Исупов, защитники Василий Плетнев, Валерий Мастрюков, Олег Кедров, игроки группы атаки Иван Абрамов, Герман Степанов, Анатолий Двоенков, Николай Горбунов, Игорь Надеин – эти имена надолго остались в памяти болельщиков.

Водягин обладал большим авторитетом в коллективе, на установке говорил тихо, спокойно – все его слушали. Алексей Алексеевич не пропускал матчи областного чемпионата, просматривал талантливых ребят. Так он нашел паренька из Белева Володю Дорофеева, будущего бомбардира «Металлурга», игрока ЦСКА и олимпийской сборной СССР, - вспоминает ветеран тульского футбола Виктор Ермаков, дебютировавший в «Металлурге» Водягина уже в 1967 году.

Тульские сталевары ровно прошли все первенство и заняли второе место, позволявшее продолжить отбор в старший класс. Многие домашние матчи проходили при аншлаге. Так за игрой с орловским «Спартаком» наблюдали 18 тысяч зрителей, а на матче со «Звездой» из Серпухова было и вовсе 20 тысяч! Отметим, что Центральный стадион («Тульские Лужники») в те годы состоял из трех трибун, южная будет возведена много позже, к московской Олимпиаде.

Удивительно, но тульские журналисты порой были чересчур строги к своей команде. Говорят, победителей не судят, но посмотрите на заголовки репортажей областных газет. «И победа не всегда радует», «Без задора» - это о выигрыше «Металлурга» со счетом 2:0 у витебской «Двины». «Бесцветная победа» - так «Коммунар» отреагировал на успех туляков в матче со «Спартаком» из Могилева – 3:1.

Летом «Металлург» совершил турне по Дании, проведя четыре товарищеских матча. Всех соперников из Копенгагена, Ольборга, Оденсе и Слагельсе советские футболисты обыграли.

Самые важные матчи состоялись поздней осенью. Став вторым в зональном первенстве, «Металлург» продолжил борьбу за повышение в ранге. В полуфинальном турнире в Туле команда Водягина опередила соперников из красноярского «Локомотива» и «Текмаша» из Костромы. В финальной «пульке» в Орджоникидзе (Владикавказе) туляки в конкуренции с хозяевами, калужским «Локомотивом» и нВ финальной «пульке» в Орджоникидзе (Владикавказе) туляки в конкуренции с хозяевами, калужским «Локомотивом» и новороссийским «Цементом» завоевали «бронзу» чемпионата РСФСР и самое главное – путевку в класс «А» (об этом узнали позже).

«В объятиях болельщиков» - это заголовок в «Молодом коммунаре» о встрече «Металлурга» со своими поклонниками, состоявшейся в манеже Центрального стадиона. Звучали заслуженные поздравления, но говорили и о том, как закрепить успех, как готовить резерв. Не обошлось без подарка от друзей по соцлагерю.