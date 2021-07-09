Public Talk c Александром Любимовым и спектакль по пьесе Островского: выходные в Туле 9-11 июля
А еще открытие выставки в Ясной Поляне и «хвостатый» праздник в Тульском экзотариуме.
Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым»
Где: Центр семейной истории.
Вход: свободный. Регистрация по ссылке.
Выставка «Вечные ценности. Ясная Поляна»
Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».
«Хвостатая семейка» в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.
AX...OFF
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Черная вдова
Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.
Космический джем: Новое поколение
Чемпион НБА и мировая икона спорта Леброн Джеймс вместе со знаменитым Багзом Банни отправляется в эпическое путешествие. Это виртуальное приключение, безумный мэшап двух миров расскажет о том, как далеко готовы пойти родители, чтобы наладить связь со своими детьми. Злобный искусственный интеллект заманивает Леброна и его сына Доминика в цифровую вселенную.
Чтобы вернуть их домой в целости и сохранности, Леброн должен возглавить команду абсолютно недисциплинированных Луни Тюнз, среди которых Багз и Лола Банни, и одержать победу над Звездными вышибалами, заряженными по полной. Это самое сложное в жизни спортсмена состязание поможет ему переосмыслить отношения с сыном и понять, как важно всегда оставаться самим собой. Всегда готовые к экшену мультяшки разнесут эту площадку, покажут свои уникальные таланты и удивят игрой даже самого Леброна.
Хороших выходных!