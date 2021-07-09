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Public Talk c Александром Любимовым и спектакль по пьесе Островского: выходные в Туле 9-11 июля

Public Talk c Александром Любимовым и спектакль по пьесе Островского: выходные в Туле 9-11 июля

А еще открытие выставки в Ясной Поляне и «хвостатый» праздник в Тульском экзотариуме.

Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым»

Когда: 9 июля, пятница, 16.00.

Где: Центр семейной истории.
Вход: свободный. Регистрация по ссылке.

Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!»

9 июля в Центре семейной истории состоится Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым». 
 
Журналист, продюсер, общественный деятель, Александр стал популярен, будучи одним из ведущих знаковой программы «Взгляд» Центрального телевидения СССР, где специализировался на острых материалах.
 

Выставка «Вечные ценности. Ясная Поляна»

Когда: 9 июля, пятница, 15.00.

Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».

Выставка «Вечные ценности. Ясная Поляна»

9 июля в Доме Волконского начинает свою работу выставка живописи тульского художника Александра Петровичева. Гости увидят более 30 работ, созданных за последние пять лет в Ясной Поляне.
 

«Хвостатая семейка» в Тульском экзотариуме

Когда: 10 июля, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.

«Хвостатая семейка» в тульском экзотариуме

Даже если ни у кого из семьи нет хвоста, это не беда. 10 июля Тульский экзотариум приглашает на увлекательное тематическое мероприятие. Каждый гость зоопарка в это воскресенье сможет поучаствовать в мастер-классе, узнать интересные факты о жизни грызунов, смастерить себе хвостатого друга и познакомиться с хвостатыми членами нашей экзотариумской семьи: они расскажут о роли хвоста в их жизни. 0+
 

AX...OFF

Когда: 10 июля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. 

AX...OFF

10 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё...
 
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Черная вдова

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.

 

Космический джем: Новое поколение

Чемпион НБА и мировая икона спорта Леброн Джеймс вместе со знаменитым Багзом Банни отправляется в эпическое путешествие. Это виртуальное приключение, безумный мэшап двух миров расскажет о том, как далеко готовы пойти родители, чтобы наладить связь со своими детьми. Злобный искусственный интеллект заманивает Леброна и его сына Доминика в цифровую вселенную.

Чтобы вернуть их домой в целости и сохранности, Леброн должен возглавить команду абсолютно недисциплинированных Луни Тюнз, среди которых Багз и Лола Банни, и одержать победу над Звездными вышибалами, заряженными по полной. Это самое сложное в жизни спортсмена состязание поможет ему переосмыслить отношения с сыном и понять, как важно всегда оставаться самим собой. Всегда готовые к экшену мультяшки разнесут эту площадку, покажут свои уникальные таланты и удивят игрой даже самого Леброна.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:17 0
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