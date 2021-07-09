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Бронза на гимнастраде: как тульские «художницы» покорили страну

Бронза на гимнастраде: как тульские «художницы» покорили страну

Наши спортсменки вошли в тройку лучших команд со всей России. Выступление тулячек не оставило равнодушным профессиональное жюри. 

В Москве прошел Всероссийский соревновательный марафон «Здоровые дети — здоровая Россия». Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой собрались 2000 спортсменок из 47 городов России.
 
Турнир впервые прошел в формате гимнастрады. Тульскую область представили семь команд, но только гимнастки из спортклуба «Алина» сумели занять призовое место.
 
Гимнастрада — симбиоз гимнастики и танцев. Для художественных гимнасток было сложновато отойти от традиционного формата выступлений и представить что-то другое. В командном номере не было привычных предметов — обручей, лент, мячей, зато был целый сюжет, некая история, которую нужно было «рассказать» со сцены.
 
Руководитель клуба Алина Курбатова:
 

Алина Курбатова

– Гимнастрада проходила первый раз, для всех это было что-то новое и неизвестное. Мы привыкли выступать, когда есть программа, предметы, а здесь совмещены гимнастика и танцы. Необычно!

Подготовили номер, в котором участвовали 23 спортсменки в возрасте от 8 до 13 лет. Прошли отборочный тур в онлайн-формате и попали в финал.

Кстати, по итогам отбора тульских гимнасток сразу же пригласили поучаствовать в гала-концерте. Видимо, выступление наших спортсменок мгновенно запало в душу судьям.
 
 
– Когда мы очутились во дворце, увидели, какое количество человек участвует в турнире, даже не рассчитывали на победу. Для нас было просто интересно само участие в таком масштабном проекте. Это, без преувеличения, как чемпионат России, мини-Олимпиада, — продолжает Алина Курбатова. — И вот после выступления вдруг объявляют, что мы заняли третье место… Мы так обрадовались! Это грандиозная победа!
 
 
По словам хореографа-постановщика Анны Климовой, для выступления команда решила поставить народный танец. В номере есть сюжетные линии, история, эмоции. Это и отличало выступление тулячек от соперниц.
 

Анна Климова

– Надо отдать должное нашим гимнасткам: они умеют собраться и работать на результат. Мы эмоционально настраивались, «формировали внутри себя сгусток энергии», которой хотели поделиться со зрителями. Вспоминали, что мы – русские девушки, у нас красивая душа, и мы хотели показать ее зрителям.
 
Когда тренировались, уделяли время наработке эмоциональной составляющей — учились хмуриться, улыбаться, обижаться. Прорабатывали мимику, чтобы дети могли в определенный момент выдать нужную эмоцию. Мне кажется, этим девчонки и были хороши. Мы очень гордимся тем, что у нас такие воспитанницы!
 
Одним из самых сильных коллективов на гимнастраде был эстрадный балет «Экситон». Он базируется в Ульяновске и является значимым в танцевальном мире.
 
– Для нас было большой гордостью встать вместе с ними на пьедестал, — поделилась Анна.
 
 
Юные спортсменки первый раз побывали на таких масштабных соревнованиях и остались под большим впечатлением от атмосферы мероприятия.
 
Полина Матвеева, 11 лет:
 
 
– Я занимаюсь художественной гимнастикой с четырех лет. Поначалу мне не очень нравилось, но потом всё изменилось. Начало получаться, стала ездить на соревнования. Скоро получу звание кандидата в мастера спорта.
 
На гимнастраде мы выступали командой, тренеры нас подбадривали. Атмосфера была такая зажигательная, всё было, как в волшебной стране. Я встретила много олимпийских чемпионов и именитых тренеров.
 
В будущем хочу научиться работать со всеми предметами, а потом стать чемпионкой Европы.
 
Маша Савченко, 10 лет:
 
 
– Я пошла по стопам мамы — она тоже занималась гимнастикой. Красивый вид спорта, пластичный и эстетичный. Гимнастрада — первые крупные соревнования для меня. Так приятно оказаться в зале, где тренируются звезды художественной гимнастики! Я сфотографировалась со своими кумирами — Елизаветой Назаренковой, Екатериной Сиротиной. Они меня вдохновляют.
 
Что касается выступления, да, я волновалась. Надо было очень быстро выйти на площадку и начать работать. Мы собрались и выложились на сто процентов. Для меня номер несложный в плане техники, я его солистка, и на мне была большая ответственность.
 
Елена Курбатова, 10 лет:
 
 
– Моя мама — тренер, именно она привила мне любовь к гимнастике. На гимнастраде было очень волнительно, я никогда не выступала в таком огромном зале. Настраивались вместе с командой, тренеры очень нас поддерживали. Я кайфовала от этого номера!
 
Когда объявили, что мы заняли третье место, захотелось расплакаться от счастья. Не ожидали, что станем призерами, ведь у нас были сильные соперницы.
 
В будущем мечтаю попасть в сборную России и выступать на Олимпиаде. Надо много трудиться, слушать тренера, и тогда всё получится.

 

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Спортивная гимнастика, клуб "Алина", Фото: 43
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Спортивная гимнастика, клуб "Алина", Фото: 45
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:54 +4
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