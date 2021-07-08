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«Хвостатая семейка» в тульском экзотариуме

«Хвостатая семейка» в тульском экзотариуме

Даже если ни у кого из семьи нет хвоста, это не беда! Тульский экзотариум приглашает на увлекательное тематическое мероприятие! Каждый гость зоопарка в это воскресенье сможет поучаствовать в мастер-классе, узнать интересные факты о жизни грызунов, смастерить себе «хвостатого друга» и познакомиться с хвостатыми членами нашей, экзотариумской, семьи: они расскажут о роли хвоста в их жизни.
 
 
12.00 — Творческая мастерская для детей "Мышиная семья", разговор о том, какие бывают мыши, ее родственных связях и мастер-класс "Мышь-оберег".
 
14.00 — Интерактивная экскурсия о семейных тайнах в мире животных.
 
15.00 — Интерактивная экскурсия о разнообразии хвостов и их роли в жизни животных.
 
Стоимость участия входит в цену обычного входного билета.
Тел. (4872) 47-53-92
 
Стоимость билетов: 100-200 руб., дети до 7 лет - бесплатно.
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
10 июля 2021, суббота
12:00
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10 июля 2021, суббота
14:00
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10 июля 2021, суббота
15:00
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