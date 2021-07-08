«Хвостатая семейка» в тульском экзотариуме
Даже если ни у кого из семьи нет хвоста, это не беда! Тульский экзотариум приглашает на увлекательное тематическое мероприятие! Каждый гость зоопарка в это воскресенье сможет поучаствовать в мастер-классе, узнать интересные факты о жизни грызунов, смастерить себе «хвостатого друга» и познакомиться с хвостатыми членами нашей, экзотариумской, семьи: они расскажут о роли хвоста в их жизни.
12.00 — Творческая мастерская для детей "Мышиная семья", разговор о том, какие бывают мыши, ее родственных связях и мастер-класс "Мышь-оберег".
14.00 — Интерактивная экскурсия о семейных тайнах в мире животных.
15.00 — Интерактивная экскурсия о разнообразии хвостов и их роли в жизни животных.
Стоимость участия входит в цену обычного входного билета.
Тел. (4872) 47-53-92
Стоимость билетов: 100-200 руб., дети до 7 лет - бесплатно.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
10 июля 2021, суббота
12:00
10 июля 2021, суббота
14:00
10 июля 2021, суббота
15:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 июля - 21 августа
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽