«Хвостатая семейка» в тульском экзотариуме

Даже если ни у кого из семьи нет хвоста, это не беда! Тульский экзотариум приглашает на увлекательное тематическое мероприятие! Каждый гость зоопарка в это воскресенье сможет поучаствовать в мастер-классе, узнать интересные факты о жизни грызунов, смастерить себе «хвостатого друга» и познакомиться с хвостатыми членами нашей, экзотариумской, семьи: они расскажут о роли хвоста в их жизни.

12.00 — Творческая мастерская для детей "Мышиная семья", разговор о том, какие бывают мыши, ее родственных связях и мастер-класс "Мышь-оберег".

14.00 — Интерактивная экскурсия о семейных тайнах в мире животных.

15.00 — Интерактивная экскурсия о разнообразии хвостов и их роли в жизни животных.

Стоимость участия входит в цену обычного входного билета.

Тел. (4872) 47-53-92

Стоимость билетов: 100-200 руб., дети до 7 лет - бесплатно.