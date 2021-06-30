Черная Вдова
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 08.07.2021
Режиссер:
Кейт Шортланд
Актеры:
Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт, Мишель Ли, О. Т. Фагбенли, Оливье Рихтерс
Жанр:
приключения, фантастика, экшен
Продолжительноcть:
134 мин
Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.
Сегодня
|10:50
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|14:00 3D
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
Завтра
|10:50
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|14:00 3D
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
10 июля, суббота
|11:10 3D
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
11 июля, воскресенье
|11:10 3D
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
12 июля, понедельник
|11:10 3D
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
13 июля, вторник
|11:10 3D
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
14 июля, среда
|11:10 3D
|Синема Стар
|12:40
|Синема Стар
|15:50
|Синема Стар
|17:10 3D
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:20 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:50
12:40
3D 14:00
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
Завтра
|Синема Стар
|
10:50
12:40
3D 14:00
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
10 июля, суббота
|Синема Стар
|
3D 11:10
12:40
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
11 июля, воскресенье
|Синема Стар
|
3D 11:10
12:40
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
12 июля, понедельник
|Синема Стар
|
3D 11:10
12:40
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
13 июля, вторник
|Синема Стар
|
3D 11:10
12:40
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
14 июля, среда
|Синема Стар
|
3D 11:10
12:40
15:50
3D 17:10
19:00
3D 20:20
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽