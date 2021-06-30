Черная Вдова

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 08.07.2021

Режиссер: Кейт Шортланд

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт, Мишель Ли, О. Т. Фагбенли, Оливье Рихтерс

Жанр: приключения, фантастика, экшен

Продолжительноcть: 134 мин

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.