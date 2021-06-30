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Черная Вдова

Черная Вдова

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 08.07.2021
 
Режиссер:
Кейт Шортланд
  
Актеры:
Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт, Мишель Ли, О. Т. Фагбенли, Оливье Рихтерс
  
Жанр:
приключения, фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
134 мин
  

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.

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Сегодня
10:50 Синема Стар
12:40 Синема Стар
14:00 3D Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
Завтра
10:50 Синема Стар
12:40 Синема Стар
14:00 3D Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
10 июля, суббота
11:10 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
11 июля, воскресенье
11:10 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
12 июля, понедельник
11:10 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
13 июля, вторник
11:10 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
14 июля, среда
11:10 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:50 Синема Стар
17:10 3D Синема Стар
19:00 Синема Стар
20:20 3D Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Курс по диджеингу
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9 июля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 5000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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