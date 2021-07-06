9 июля в Центре семейной истории состоится Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!». Журналист, продюсер, общественный деятель. Александр стал популярен, будучи одним из ведущих знаковой программы «Взгляд» Центрального телевидения СССР, где специализировался на «острых» материалах. Вместе с коллегами основал Телекомпанию ВИD, которая стала кузницей кадров и программ для российского телевидения.

Александр Любимов расскажет нам:

о создании родословной;

о знаковых передачах 90-х;

об инвестиционном проекте в нашем городе!

Будет очень интересно!