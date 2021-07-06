Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!»
9 июля в Центре семейной истории состоится Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!». Журналист, продюсер, общественный деятель. Александр стал популярен, будучи одним из ведущих знаковой программы «Взгляд» Центрального телевидения СССР, где специализировался на «острых» материалах. Вместе с коллегами основал Телекомпанию ВИD, которая стала кузницей кадров и программ для российского телевидения.
Александр Любимов расскажет нам:
- о создании родословной;
- о знаковых передачах 90-х;
- об инвестиционном проекте в нашем городе!
Будет очень интересно!
Где и когда?
9 июля 2021, пятница
16:00
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽