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Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!»

Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!»

9 июля в Центре семейной истории состоится Public Talk «Скитания по родословным c Александром Любимовым!». Журналист, продюсер, общественный деятель. Александр стал популярен, будучи одним из ведущих знаковой программы «Взгляд» Центрального телевидения СССР, где специализировался на «острых» материалах. Вместе с коллегами основал Телекомпанию ВИD, которая стала кузницей кадров и программ для российского телевидения.
 
Александр Любимов расскажет нам:
 
  • о создании родословной;
  • о знаковых передачах 90-х;
  • об инвестиционном проекте в нашем городе!
Будет очень интересно!
 
Вход: свободный. Регистрация по ссылке, в сообщениях группы «ВКонтакте» или по телефону: +7 (4872) 33-82-03. Модератор встречи: Дмитрий Литвинов.
Где и когда?
Центр семейной истории
9 июля 2021, пятница
16:00
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 5000 ₽
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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