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AX...OFF

AX...OFF

10 и 22 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билеты на 10 июля и 22 июля можно по ссылкам.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
10 июля 2021, суббота
18:30
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22 июля 2021, четверг
19:00
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