AX...OFF
10 и 22 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
10 июля 2021, суббота
18:30
22 июля 2021, четверг
19:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 июля - 21 августа
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽