Changan CS75FL: В гармонии со стихией!

Представляем мощного полноприводного красавца от Changan – автомобиль, на который стоит обратить внимание!

Знакомьтесь, Changan CS75FL, стильный кроссовер, который подойдет для поездок в городской среде, по проселочным дорогам, с комфортом отвезет к морю целую семью, или по бездорожью — на рыбалку или пикник. CS75FL — это вторая модель уже полюбившейся россиянам марки Changan. Чем он хорош? Гармонией и оптимальным сочетанием доступной цены, высокого качества и комфорта.

Николай Лаврущев, руководитель отдела продаж дилерского центра Changan «Автокласс Центр» в г. Тула: Николай Лаврущев Перед нами городской полноприводный кроссовер с великолепной «начинкой»: это итальянский дизайн, британский двигатель Blue Core, с американской подвеской McPherson и японской коробкой передач Aisin. Такой симбиоз объясним: у автомобилестроителя Changan много совместных предприятий с западными и японскими производителями, среди которых Suzuki, Ford, Mazda, PSA Peugeot Citroën. Кроссовер собран на заводе в Китае, там этот процесс полностью автоматизирован.

Расскажем подробнее.

Changan CS75FL оснащен 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем Blue Core.

Технические характеристики Стильный кроссовер Changan CS75FL оснащен 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем Blue Core. Под капотом у красавца 150 лошадиных сил. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач японской компании Aisin гарантирует надежную и комфортную эксплуатацию в повседневной среде. Для CS75FL нет нерешаемых задач — он снабжен системой подключаемого полного привода с муфтой американской компании Borg Warner. Независимая подвеска типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами — идеально для наших дорог.

внешний вид Changan CS75FL смотрится дорого и мощно. Решительные линии кузова, стильная оптика. По сравнению с предыдущей моделью — увеличенные колесные диски диаметра 18″, кстати, с датчиками давления шин.

CS75FL — классический автомобиль с возможностью полноценной каждодневной городской езды. А солидный дорожный просвет — 20 см и большие колеса позволяют смело свернуть с ровной дороги навстречу приключениям!

Кроссовер получил полностью светодиодную оптику — фары с функцией отложенного включения, диодными повторителями.

Автомобиль представлен в России в пяти цветах: черный, красный, коричневый, белый и серый. Все цвета с эффектом перламутра, причем доплаты за цвет нет.

интерьер

Что видим внутри? Просторный и удобный салон, отделанный экокожей с глянцевыми вставками piano black и мягким пластиком по технологии slash-molding — на ухабистых дорогах в салоне тихо! По всему салону — контурная подсветка.

Мягкие анатомические сиденья с электроприводом, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету. В салоне много персональных настроек, которые в «люксовой» комплектации автомобиль «запомнит» и сам настроит их под вас.

Здесь просторно: водитель и пассажир не касаются плечами при поворотах, а задним пассажирам комфортно и свободно: у них под ногами полностью ровный пол. Здесь нет привычного туннеля, который бывает у большинства полноприводных автомобилей. Так что удобно сидеть всем!

Сиденья раскладываются полностью в ровный пол: удобно перевозить крупногабаритный груз. Но и с пассажирами CS75FL может многое взять «на борт» — объем багажника солидный (520 л), с разложенными сиденьями — более 1000 л.

Полезная и удобная фишка — пороги закрыты дверцами. В любую погоду джинсы чистые.

мультимедиа и электросистемы

Из технологий удобства CS75FL располагает системой бесключевого доступа и запуска двигателя, системой круиз-контроля с управлением на руле, исчерпывающим набором электронных ассистентов.

Мультимедийный центр с экраном 10.25″ на сенсорном управлении. Физических кнопок тут почти нет. Центр синхронизируется с приложением на платформе Android — к нему можно подключить смартфон транслировать экран: смотреть видео или фото без потери качества. Синхронизация осуществляется либо через провод, либо по блютус.

Changan CS75FL оснащен всеми современными системами безопасности: система курсовой устойчивости (ESC) и помощи при экстренном торможении (HBB), АБС, активные подголовники, фронтальные и боковые подушки безопасности. Для детских сидений есть система крепления isofix.

Водителю помогут ассистенты парковки: камеры заднего вида, передние и задние парктроники, есть «помощники» в боковых зеркалах, которые при движении и маневрах покажут препятствия, которые были до этого не видны.

Мультимедийный центр с экраном 10.25″ на сенсорном управлении

Стоит заметить, на данный момент CS75FL — один из немногих китайских автомобилей на полном приводе и классическом автомате, где есть принудительная блокировка, работающая с кнопки. Видите, труднопроходимое бездорожье — активируете функцию и едете дальше без проблем! Для комфортного вождения имеется электроручник, который работает автоматически и снабжен функцией AutoHold. В горку поможет тронуться система помощи при подъеме (HHC) (работает автоматически), система помощи при спуске (HDC) — активируется по желанию водителя.

Changan CS75FL экономичен в обслуживании. Расход топлива в режиме спорт 8 литров!

экономичный!

У Changan CS75FL три режима езды: эко (комфорт), стандарт и спорт. Расход топлива при любом из режимов — не более 12 литров. На «спорте» это будет 8 литров. Минимальное октановое число бензина, который потребляет автомобиль, это 92. При объеме бака в 58 л по трассе запас хода — более чем на 650 км.

Автомобиль экономичен в обслуживании. Гарантия на него составляет 5 лет или 150 тысяч пробега. Периодичность обслуживания — каждые 10 тысяч км. Обслуживают CS75FL в тульском дилерском центре Changan: демократичная стоимость ТО, дешевле чем у конкурентов такого же класса и всегда в наличии запчасти и аксессуары для вашего автомобиля.

сколько? Стоимость Changan CS75FL — от 1 619 900 рублей.

Подробнее здесь.

Трейд-ин, кредит от 1%, авто-рассрочка 0%.

Чанган Центр Автокласс

300045, Тула, Новомосковское шоссе, 27

www.tula.changanauto.ru

+7 (4872) 70-90-90