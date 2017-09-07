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Выходные в Туле: 8-10 сентября

Выходные в Туле: 8-10 сентября

День города на разнообразных площадках Тулы, Modern Talking, Dakooka и «Банд'Эрос».

Главное событие на этих выходных — День города Тулы и Тульской области!

В этом году Туле исполняется 871 год, а Тульской губернии — 240 лет. А ещё 80 лет со дня образования Тульской области.

Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 9 сентября.

Полную афишу праздника смотрите на Myslo.

на велике

Горный король

Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника Л. Н. Толстому.

Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.

Участие бесплатное.

золотой город

Среднерусская возвышенность: Modern Talking и «Блестящие»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы. Он проходит в одном из наиболее самобытных мест Тульской области — «Золотом городе».

9 сентября, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солиста одной из самых популярных в мире группы Modern Talking Томаса Андерса.

Группа «Блестящие» также выступит на закрытии фестиваля. Эта группа — одна из первых российских женских поп-групп, она уже более двадцати лет находится на эстраде, и продолжает будоражить мужские сердца.

в клуб

MECHA DISM

STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
09 сентября, суббота, 20.00
Вход свободный.

MECHA DISM

Выступят Pastor Core, Katya Kac (Москва), Scarlet Pills (Санкт-Петербург), Gliesse он же Чунаков Илья (Москва).

Бронь столов по телефону: 25−22−86.

странная поп-музыка из Украины

Dakooka

Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
9 сентября 2017, суббота, 20:00
Вход 250 руб.
 
 
Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа. Она не любит делать так, как «нужно». Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно.
daKooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности. Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic.
 
каверы

Lirika

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
9 сентября 2017, суббота
22:00

Вход свободный.

 

Хиты 80-х 90-х и 00-х! Более 2-х часов хитов Русского Рока.
Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью.

Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, Гроб, Чайф, Кино, Киш, Би 2, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.

благотворительность

Добрые крышечки

Likerka Loft
Тула, проспект Ленина, 85Б
10 сентября, воскресенье, 14:00
 

Фестиваль «Добрые крышечки» призван собрать неравнодушных людей, и показать, что проявлять заботу о другом человеке можно без материальных средств, а привычный «мусор» является ценным и нужным ресурсом.

Тульское отделение МЭОО «ЭКА» и неравнодушные жители активно собирают крышечки, сдаёт их на переработку, а вырученные средства передают больным детям.

В программе фестиваля:

- бесплатные мастер-классы;
- развлекательная программа для взрослых и детей;
- сбор пластика и макулатуры;
- концерт;
- розыгрыш призов;
- награждение участников проекта и мн.др.

На фестивале «Добрые крышечки» у вас будет возможность выиграть подарки от ЭКСПЕРИМЕНТОРИИ и магазинов «Алекс».

Вы сможете продегустировать, купить и выиграть этичную белковую продукцию от компании «Боб и Орех», попробовать конфеты ручной работы Mary Kas.

Приносите:

  • пластиковые крышечки маркировки 2, 02, НDPE, PE-HD, 5, РР, без маркировки (то есть без треугольничка),
  • пластик маркировки 2, 02, НDPE, PE-HD, 5, РР (отдельно от крышечек),
  • пэт-бутылки (маркировка PET, РЕТЕ и 1),
  • макулатуру (без металлических зажимов, твердых обложек, загрязнений).

Деньги от переработки пойдут на покупку специальной коляски-трости мальчику Саше.

а что в кино?

Предлагаем вашему вниманию свежие премьеры. Полную киноафишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.

Оно

 

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

В гостях у Элис

 

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

Дозор джунглей

 

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

 

сегодня, в 18:09 +1
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Выходные в Туле

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