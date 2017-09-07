Выходные в Туле: 8-10 сентября

День города на разнообразных площадках Тулы, Modern Talking, Dakooka и «Банд'Эрос».

Главное событие на этих выходных — День города Тулы и Тульской области!

В этом году Туле исполняется 871 год, а Тульской губернии — 240 лет. А ещё 80 лет со дня образования Тульской области.

Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 9 сентября.

Полную афишу праздника смотрите на Myslo.

на велике

Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника Л. Н. Толстому .

Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.

Участие бесплатное.

золотой город

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы. Он проходит в одном из наиболее самобытных мест Тульской области — «Золотом городе».

9 сентября, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солиста одной из самых популярных в мире группы Modern Talking Томаса Андерса.

Группа «Блестящие» также выступит на закрытии фестиваля. Эта группа — одна из первых российских женских поп-групп, она уже более двадцати лет находится на эстраде, и продолжает будоражить мужские сердца.

в клуб

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

09 сентября, суббота, 20.00

Вход свободный.

Выступят Pastor Core, Katya Kac (Москва), Scarlet Pills (Санкт-Петербург), Gliesse он же Чунаков Илья (Москва).

Бронь столов по телефону: 25−22−86.

странная поп-музыка из Украины

Dakooka