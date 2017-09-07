Выходные в Туле: 8-10 сентября
День города на разнообразных площадках Тулы, Modern Talking, Dakooka и «Банд'Эрос».
Главное событие на этих выходных — День города Тулы и Тульской области!
В этом году Туле исполняется 871 год, а Тульской губернии — 240 лет. А ещё 80 лет со дня образования Тульской области.
Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 9 сентября.
Полную афишу праздника смотрите на Myslo.
Горный король
Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника
Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.
Участие бесплатное.
Среднерусская возвышенность: Modern Talking и «Блестящие»
«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы. Он проходит в одном из наиболее самобытных мест Тульской области — «Золотом городе».
9 сентября, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солиста одной из самых популярных в мире группы Modern Talking Томаса Андерса.
Группа «Блестящие» также выступит на закрытии фестиваля. Эта группа — одна из первых российских женских поп-групп, она уже более двадцати лет находится на эстраде, и продолжает будоражить мужские сердца.
MECHA DISM
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
09 сентября, суббота, 20.00
Вход свободный.
Выступят Pastor Core, Katya Kac (Москва), Scarlet Pills (Санкт-Петербург), Gliesse он же Чунаков Илья (Москва).
Бронь столов по телефону: 25−22−86.
Dakooka
Вход 250 руб.
daKooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности. Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic.
Lirika
Вход свободный.
Хиты 80-х 90-х и 00-х! Более 2-х часов хитов Русского Рока.
Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью.
Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, Гроб, Чайф, Кино, Киш, Би 2, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.
Добрые крышечки
Фестиваль «Добрые крышечки» призван собрать неравнодушных людей, и показать, что проявлять заботу о другом человеке можно без материальных средств, а привычный «мусор» является ценным и нужным ресурсом.
Тульское отделение МЭОО «ЭКА» и неравнодушные жители активно собирают крышечки, сдаёт их на переработку, а вырученные средства передают больным детям.
В программе фестиваля:
- бесплатные мастер-классы;
- развлекательная программа для взрослых и детей;
- сбор пластика и макулатуры;
- концерт;
- розыгрыш призов;
- награждение участников проекта и мн.др.
На фестивале «Добрые крышечки» у вас будет возможность выиграть подарки от ЭКСПЕРИМЕНТОРИИ и магазинов «Алекс».
Вы сможете продегустировать, купить и выиграть этичную белковую продукцию от компании «Боб и Орех», попробовать конфеты ручной работы Mary Kas.
Приносите:
- пластиковые крышечки маркировки 2, 02, НDPE, PE-HD, 5, РР, без маркировки (то есть без треугольничка),
- пластик маркировки 2, 02, НDPE, PE-HD, 5, РР (отдельно от крышечек),
- пэт-бутылки (маркировка PET, РЕТЕ и 1),
- макулатуру (без металлических зажимов, твердых обложек, загрязнений).
Деньги от переработки пойдут на покупку специальной коляски-трости мальчику Саше.
Предлагаем вашему вниманию свежие премьеры. Полную киноафишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.
Оно
Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
В гостях у Элис
Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.
Дозор джунглей
Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…