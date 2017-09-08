Студия танца и фитнеса DanceFit приглашает туляков на день открытых дверей

Этот день станет ярким событием для детей и взрослых. Все подробности предстоящего танцевального праздника узнал портал Myslo.

Выбрать школу танцев по фотографиям в соцсетях и отзывам? Можно, конечно. Но лучше прийти на День открытых дверей и своими глазами убедиться, что в студии танца и фитнеса DanceFit работают настоящие профессионалы и преданные своей профессии специалисты.

DanceFit открывает свои двери 16 сентября для всех желающих, чтобы устроить для посетителей яркий танцевально-спортивный праздник. Тем более, что повод более, чем прекрасный — в этот же день студия отмечает свой первый День рождения.

А это значит, что без подарков не уйдет никто!

Но обо всем по-порядку…

День открытых дверей будет состоять из двух блоков — детского и взрослого. Начнется в 13.00 с выступлений юных воспитанников студии и открытого урока.

После выступления для детей приготовлена анимационная программа, в рамках которой каждый ребенок сможет попробовать себя в танце (чтобы точно хватило места, лучше записаться на него заранее по телефону 79−08−05). Родители в это время смогут задать все интересующие вопросы о студии и записаться на занятия (подробную информацию о детских танцевальных направлениях и расписании занятий смотрите здесь).

При покупке абонемента в День открытых дверей вы получите скидку 20%!*

* Акция действует только для новых клиентов школы.

Затем среди гостей будет проведена лотерея, главным призом которой станет бесплатный абонемент на месяц! Номер участника можно будет получить перед началом мероприятия.

После окончании детской части — в 14.30 DanceFit будет рад приветствовать взрослых гостей. Программа начнется с торжественной церемонии открытия нового зала студии — Pole dance.

Акробатика на пилоне не имеет предела по возрасту! Это спорт для тех, кто стремится к новым высотам и любит преодолевать себя! Причем не только для прекрасной половины, но и для мужчин.

В рамках презентации нового направления гости смогут познакомиться с преподавателями и увидеть их выступление.

Те, кто приобретут абонемент на занятия Pole Dance в День открытых дверей получат приятный подарок — 8 бесплатных занятий стрейчингом*.

*Растяжка наряду с физической подготовкой является основой для занятий акробатикой на пилоне.

После торжественной части гости переместятся в соседний зал, где состоится презентация остальных танцевальных направлений, представленных в DanceFit. Перед гостями выступят педагоги студии. (подробную информацию о танцевальных и фитнес направлениях и расписании занятий смотрите на сайте).

По окончании выступления преподавателей состоится танцевальный мастер-класс для желающих, который позволит проникнуться танцевальными ритмами. О своем участии в мастер-классе желательно сообщить заранее по телефону 79−08−05.

Финальным аккордом праздника станет розыгрыш месячного абонемента на занятия в студии танца и фитнеса DanceFit по любому из направлений. Номер участника можно будет получить перед началом мероприятия.

Хотите научиться танцевать на профессиональном уровне?

Мечтаете о сцене и соревнованиях?

Желаете иметь превосходное тело, гибкость и пластику?

Вам в DanceFit!

Студия танца и фитнеса DanceFit — 180 кв. м творческого пространства в центре Тулы, где увлечение танцами и фитнесом встречает искреннюю и профессиональную поддержку. В танцевальной студии занимаются дети и взрослые с разным уровнем подготовки. Всех их объединяет не только желание научиться красиво танцевать, но и стремление окунуться в прекрасный мир грации, красоты, ярких достижений, мир живых эмоций.

Студия танца и фитнеса DanceFit открыта в 2016 году. Профессиональные педагоги студии — действующие танцоры, титулованные спортсмены, которые совмещают преподавательскую деятельность со спортом и творчеством. Среди них: олимпийские чемпионы по народным танцам, мастер спорта по художественной гимнастике, участники телепроекта «Танцы» на ТНТ.

DanceFit стремится развивать танцевальное искусство в Туле, привнося в него что-то новое, создавая уникальные авторские методики обучения танцам и фитнесу, оригинальные танцевальные номера и программы. Просто найдите время, которое вы посвятите себе и физическому совершенству своего тела, а все остальное сделают преподаватели DanceFit. Студия гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту.

Студия танца и фитнеса DanceFit

Адрес: Тула, пр. Ленина, 22