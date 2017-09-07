Отдаем ребенка в спорт: Обзор спортивных секций Тулы

Автор - Алена Зайцева.

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Областная ДЮСШОР

Тула, ул. Пушкинская, 1-а, тел.: 36-13-83, 36-17-11.

Самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой, с 10 лет, футбол, с 8 лет, бесплатно.

спортшкола «Металлург»

Тула, ул. Приупская, 20/Кутузова, 229, тел.: 44-17-28, 40-76-01.

C 10 лет – самбо, дзюдо, рукопашный бой, бокс, с 8 лет – футбол. Занятия бесплатные.

Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания

Тула, ул. Фрунзе, 18.

Набор детей на отделение пулевой стрельбы: из пистолета – с 11 лет, справки по тел. 8-910-554-26-77; из винтовки – с 10 лет, справки по тел. 8-953-423-03-46. Занятия бесплатные.

Спортивное общество «Динамо»

ЦПКиО им. П.П. Белоусова, тел.: 32-20-30, 36-76-53.

Самбо, легкая атлетика, футбол, с 7 лет, армейский рукопашный бой, с 13 лет, бесплатно.

ТРОО «Спортивная федерация каратэ», клуб «Шодан»

Тел.: +7(4872) 790-775, +7(920) 278-31-62, с 5 лет, платно.

МБОУ «ЦО №40», ул. Вильямса, 10

МБОУ «ЦО №21», ул. Гармонная, 37

МБОУ «ЦО №18», ул. Кутузова, 112

МБОУ «ЦО №33», ул. Кирова, 171

МБОУ «ЦО №22», ул. Ложевая, 124

МБОУ «ЦО №8», ул. Фрунзе, 18

МБОУ «ЦО №56», п. Плеханово, ул. Заводская, 19

МБОУ «ЦО №31», ул. Пузакова, 12-а

МБОУ «ЦО №5», ул. Октябрьская, 199

МБОУ «ЦО №10», ул. М. Горького, 41

МБОУ «ЦО №27», ул. Ленина, 21

МБОУ «ЦО №25», ул. Калинина, 7

МБОУ «ЦО №1», ул. Революции, 14

МБОУ «ЦО №49», Ленинский р-н,

п. Октябрьский, 90

МБОУ «ЦО №5», 18-й проезд, 2

МБОУ «ЦО №8», ул. С. Перовской, 40

МБОУ «ЦО №9», ул. Сурикова, 5

МБОУ «ЦО №26», п. Победа,

ул. Октябрьская, 7

Яснополянская школа, п. Яснополянские Выселки, ул. Школьная, 17

МБОУ «СОШ №12», Щекино, ул. Комсомольская, 32-а

МБОУ «СОШ №6», Щекино, ул. Лукашина, 2-в.

ГУ ДО ТО ОблСДЮСШОР

Тел.: (4872) 36-13-83, 36-78-14.

С 10 лет. Занятия бесплатные.

Дзюдо

Тула, ул. Пушкинская, 1-а – спортивный зал ОблСДЮСШОР

Тула, ул. Вильямса, 10 – школа №40

Тула, ул. Майская, 4 – школа №50

п. Обидимо, ул. Ленина, 13 – спортивный зал ДЮСШ «Олимп»

Ясногорск, ул. Южная, 13 – спортивный клуб «Витязь».

Самбо

Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корп. 1 – спортивный зал «Динамо».



Вольная борьба

Тула, Скуратовский мкрн, 10 – школа №68.



Тхэквондо

Тула, ул. Каминского, 5 (ул. Жуковского, 27) – школа №6

Тула, ул. Кабакова, 92 – школа №43

Новомосковск, ул. Демкина, 7 – школа №20; ул. Свердлова, 32 – гимназия №13.

«Олимпик»

Тула, пос. Менделеевский,

ул. М. Горького, 13, тел. 23-25-93.

Рукопашный бой, с 4 лет, стоимость договорная.

СК «Орион»

Тула, Одоевское шоссе, 106, тел. 8-910-151-83-25.

Каратэ киокусинкай, А. Курилович, с 6 лет, стоимость договорная.

Школа футбола «Лайк»

Тел. 8-950-911-14-41.

Елена Лукьянова, с 3 лет, цена договорная.

ул. Майская, 4 (школа №50)

ул. Металлургов, 2 (школа №51)

ул. Гармонная, 37 (школа №21)

ул. Галкина, 29 (школа №1, здесь сейчас формируется футбольный спорткласс)

ул. Пузакова, 12-а (школа №28)

ул. Сойфера, 8 (школа №3)

ул. Революции, 14 (гимназия №2)

ул. Вересаева, 10 (лицей №4)

ул. Сурикова, 5 (школа №41)

ул. Н. Руднева, 62 (школа №36)

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 3 (школа №65)

Для дошкольников от 3 до 7 лет (от 2500 руб./мес.), школьников от 8 до 15 лет (2000 руб./мес.).

Школа плавания «Рекорд»

Тула, пр. Ленина, 84-к, тел. 8-910-589-15-14.

Б.Б. Фердман, с 4 лет, абонемент – от 3500 руб.

СШ «Игровые виды спорта»

Тула, ул. Демьянова, 26-а, ул. Жуковского, 5, тел. 36-79-92.

Баскетбол, волейбол, с 8 лет, бесплатно.

СШ «Триумф»

Тула, ул. Староникитская, 73-а, тел.: 36-00-41, 36-70-86.

Пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл, с 6 лет, рукопашный бой, с 10 лет, бесплатно.

МБУ «Спортивная школа «Восток»

Тула, ул. Серебровская, 30/Новомосковская, 21, тел. 31-20-30.

Бокс, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, плавание, тайский бокс, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, чир-спорт (спортивная хореография), ушу, голбол (спорт слепых), рук. И.А. Оськин, бесплатно.

«Спортшкола олимпийского резерва «Велосипедный спорт»

Тула, пр. Ленина, 87, тел.: 33-43-74, 33-22-90.

С 10 лет, обучение бесплатное.

Клуб боевого самбо

Тула, 18-й проезд, 98, тел. 8-919-071-71-71.

Самбо, боевое самбо, комплексно-силовые тренировки, дзюдо. Рук. мастер спорта Павел Александрович Королев. Младшая группа от 4 до 8 лет, старшая от 9 до 16 лет, 1000 руб./месяц, после экзамена по итогам года – бесплатно.

Футбольная школа Dream Team (филиал Тула)

Тел. +7-953-971-90-60.

Тула, ул. Калинина, 7, школа №25, ул. Гармонная, 37, школа №21, ул. М. Горького, 41, школа №1,

пос. Ленинский, СК «Газпром – детям», ул. Механизаторов, 10-в,

Щекино, ул. Гагарина, 11, СК «Газпром – детям»,

От 3 до 15 лет, стоимость договорная.

МБУ «Спортивная школа «Юность»

Тел. 55-77-01. Все занятия проводятся бесплатно.