Отдаем ребенка в спорт: Обзор спортивных секций Тулы
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Тула, ул. Пушкинская, 1-а, тел.: 36-13-83, 36-17-11.
Самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой, с 10 лет, футбол, с 8 лет, бесплатно.
Тула, ул. Приупская, 20/Кутузова, 229, тел.: 44-17-28, 40-76-01.
C 10 лет – самбо, дзюдо, рукопашный бой, бокс, с 8 лет – футбол. Занятия бесплатные.
Тула, ул. Фрунзе, 18.
Набор детей на отделение пулевой стрельбы: из пистолета – с 11 лет, справки по тел. 8-910-554-26-77; из винтовки – с 10 лет, справки по тел. 8-953-423-03-46. Занятия бесплатные.
ЦПКиО им. П.П. Белоусова, тел.: 32-20-30, 36-76-53.
Самбо, легкая атлетика, футбол, с 7 лет, армейский рукопашный бой, с 13 лет, бесплатно.
Тел.: +7(4872) 790-775, +7(920) 278-31-62, с 5 лет, платно.
- МБОУ «ЦО №40», ул. Вильямса, 10
- МБОУ «ЦО №21», ул. Гармонная, 37
- МБОУ «ЦО №18», ул. Кутузова, 112
- МБОУ «ЦО №33», ул. Кирова, 171
- МБОУ «ЦО №22», ул. Ложевая, 124
- МБОУ «ЦО №8», ул. Фрунзе, 18
- МБОУ «ЦО №56», п. Плеханово, ул. Заводская, 19
- МБОУ «ЦО №31», ул. Пузакова, 12-а
- МБОУ «ЦО №5», ул. Октябрьская, 199
- МБОУ «ЦО №10», ул. М. Горького, 41
- МБОУ «ЦО №27», ул. Ленина, 21
- МБОУ «ЦО №25», ул. Калинина, 7
- МБОУ «ЦО №1», ул. Революции, 14
- МБОУ «ЦО №49», Ленинский р-н,
- п. Октябрьский, 90
- МБОУ «ЦО №5», 18-й проезд, 2
- МБОУ «ЦО №8», ул. С. Перовской, 40
- МБОУ «ЦО №9», ул. Сурикова, 5
- МБОУ «ЦО №26», п. Победа,
- ул. Октябрьская, 7
- Яснополянская школа, п. Яснополянские Выселки, ул. Школьная, 17
- МБОУ «СОШ №12», Щекино, ул. Комсомольская, 32-а
- МБОУ «СОШ №6», Щекино, ул. Лукашина, 2-в.
Тел.: (4872) 36-13-83, 36-78-14.
С 10 лет. Занятия бесплатные.
Дзюдо
- Тула, ул. Пушкинская, 1-а – спортивный зал ОблСДЮСШОР
- Тула, ул. Вильямса, 10 – школа №40
- Тула, ул. Майская, 4 – школа №50
- п. Обидимо, ул. Ленина, 13 – спортивный зал ДЮСШ «Олимп»
- Ясногорск, ул. Южная, 13 – спортивный клуб «Витязь».
Самбо
Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корп. 1 – спортивный зал «Динамо».
Вольная борьба
Тула, Скуратовский мкрн, 10 – школа №68.
Тхэквондо
Тула, ул. Каминского, 5 (ул. Жуковского, 27) – школа №6
Тула, ул. Кабакова, 92 – школа №43
Новомосковск, ул. Демкина, 7 – школа №20; ул. Свердлова, 32 – гимназия №13.
Тула, пос. Менделеевский,
ул. М. Горького, 13, тел. 23-25-93.
Рукопашный бой, с 4 лет, стоимость договорная.
Тула, Одоевское шоссе, 106, тел. 8-910-151-83-25.
Каратэ киокусинкай, А. Курилович, с 6 лет, стоимость договорная.
Тел. 8-950-911-14-41.
Елена Лукьянова, с 3 лет, цена договорная.
- ул. Майская, 4 (школа №50)
- ул. Металлургов, 2 (школа №51)
- ул. Гармонная, 37 (школа №21)
- ул. Галкина, 29 (школа №1, здесь сейчас формируется футбольный спорткласс)
- ул. Пузакова, 12-а (школа №28)
- ул. Сойфера, 8 (школа №3)
- ул. Революции, 14 (гимназия №2)
- ул. Вересаева, 10 (лицей №4)
- ул. Сурикова, 5 (школа №41)
- ул. Н. Руднева, 62 (школа №36)
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 3 (школа №65)
Для дошкольников от 3 до 7 лет (от 2500 руб./мес.), школьников от 8 до 15 лет (2000 руб./мес.).
Тула, пр. Ленина, 84-к, тел. 8-910-589-15-14.
Б.Б. Фердман, с 4 лет, абонемент – от 3500 руб.
Тула, ул. Демьянова, 26-а, ул. Жуковского, 5, тел. 36-79-92.
Баскетбол, волейбол, с 8 лет, бесплатно.
Тула, ул. Староникитская, 73-а, тел.: 36-00-41, 36-70-86.
Пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл, с 6 лет, рукопашный бой, с 10 лет, бесплатно.
Тула, ул. Серебровская, 30/Новомосковская, 21, тел. 31-20-30.
Бокс, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, плавание, тайский бокс, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, чир-спорт (спортивная хореография), ушу, голбол (спорт слепых), рук. И.А. Оськин, бесплатно.
Тула, пр. Ленина, 87, тел.: 33-43-74, 33-22-90.
С 10 лет, обучение бесплатное.
Тула, 18-й проезд, 98, тел. 8-919-071-71-71.
Самбо, боевое самбо, комплексно-силовые тренировки, дзюдо. Рук. мастер спорта Павел Александрович Королев. Младшая группа от 4 до 8 лет, старшая от 9 до 16 лет, 1000 руб./месяц, после экзамена по итогам года – бесплатно.
Тел. +7-953-971-90-60.
- Тула, ул. Калинина, 7, школа №25, ул. Гармонная, 37, школа №21, ул. М. Горького, 41, школа №1,
- пос. Ленинский, СК «Газпром – детям», ул. Механизаторов, 10-в,
- Щекино, ул. Гагарина, 11, СК «Газпром – детям»,
От 3 до 15 лет, стоимость договорная.
Тел. 55-77-01. Все занятия проводятся бесплатно.
- Дзюдо, с 10 лет, СК «Динамо», ул. Жаворонкова, 13-а, к.1; с/з «Юность», 18-й пр. Мясново, 98.
- Настольный теннис, с 7 лет, МБОУ «ЦО №8», ул. Фрунзе, 18.
- Пауэрлифтинг, с 10 лет, с/з «Юность», Новомедвенский пр., 2.
- Самбо, с 10 лет, пер. Тимирязева, 11-а, МБОУ «ЦО №25», ул. Калинина, 7, с/з «Юность», ул. Демидовская, 56-а, СК «Динамо», ул. Жаворонкова, 13-а, к.1.
- Спортивная борьба: греко-римская и вольная борьба, с 10 лет, с/з «Юность», ул. Демидовская, 56-а, с/з «Юность», 18-й пр. Мясново, 98.
- Шахматы, с 7 лет, Шахматно-шашечный клуб, ул. Вересаева, 24; Клуб «Затейник», ул. Плеханова, 132; МБОУ «ЦО Гимназия №11».
- Шашки, с 7 лет, МБОУ «ЦО №3», Шахматно-шашечный клуб, ул. Вересаева, 24.