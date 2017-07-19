Среднерусская возвышенность: Modern Talking

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

9 сентября, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солиста одной из самых популярных в мире группы Modern Talking Томаса Андерса.

Их синглы «You're My Heart, You're My Soul» поют во всем мире до сих пор! Мировые продажи компакт-дисков «Modern Talking» и сольных работ Томаса Андерса на сегодня превышают отметку 125 миллионов.

Обаятельный исполнитель имеет больше 420 золотых и платиновых дисков, а также многочисленные награды, которые отмечают его артистические достижения. Он и сейчас один из самых востребованных музыкантов зарубежной эстрады.

Группа «Блестящие» продолжает будоражить мужские сердца. Одна из первых российских женских поп-групп, она уже более двадцати лет находится на эстраде.

Первая же песня «Блестящих» — «Там, только там» — ворвалась во всевозможные хит -парады, за ней последовали «Цветы» и «Туман», вошедшие в дебютный альбом «Блестящих» «Там, только там». Снятые на эти композиции видеоклипы сделали группу невероятно популярной, и девушки отправились с концертами по стране.

«Чао, бамбина», «За четыре моря…» и «А я всё летала» — зажигательные хиты и сейчас звучат в различных топах. Сейчас состав группы выглядит так: Надежда Ручка, Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.