Ко Дню Тульской области и Дню города-героя Тулы состоится традиционная XXIII велогонка «Горный король».

В программе соревнований — групповые гонки по отдельным возрастным категориям (от 2 лет до ветеранов).

Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника Л. Н. Толстому (для всех групп участников соревнований).

Старт от УМВД России по Тульской области. Начало регистрации — 10.30. 11.30 1 группа беговелы 4+ единая категория мальчики и девочки 11.35 2 группа беговелы 3+ единая категория мальчики и девочки 11.40 3 группа беговелы 2+ единая категория мальчики и девочки 11.50 4 группа мальчики 2011 г. р. и моложе 11.55 5 группа девочки 2011 г. р. и моложе Старт от ул. Первомайская. Начало регистрации — 11.00. 12.00 6 группа мальчики 2007−2008 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных) 12.05 7 группа девочки 2007−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных) 12.10 8 группа мальчики 2009−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных) Старт от МУ «Молодежный центр «Родина». Начало регистрации — 11.00. 12.15 9 группа мужчины и юниоры 2000 года рождения и старше; 12.20 10 группа старшие юноши 2001−2002 года рождения; 12.25 11 группа женщины, юниорки, старшие девушки 2002 года рождения и старше; 12.30 12 группа юноши 2003 — 2004 года рождения; 12.35 13 группа девушки 2003 — 2004 года рождения; 12.35 14 группа девочки 2005 — 2006 года рождения; 12.40 15 группа мальчики 2005−2006 года рождения; 12.45 16 группа мужчины-ветераны 35−49 лет; 12.50 17 группа мужчины-ветераны 50 — 59 лет; 12.55 18 группа мужчины-ветераны 60 лет и старше 13.00 19 группа Массовый старт. Приглашаются принять участие любители велоспорта (все типы велосипедов, кроме гоночных).

Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.

К участию приглашаются жители Тулы и его гости. Участие бесплатно.