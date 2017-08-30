Горный король
Ко Дню Тульской области и Дню города-героя Тулы состоится традиционная XXIII велогонка «Горный король».
В программе соревнований — групповые гонки по отдельным возрастным категориям (от 2 лет до ветеранов).
Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника
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Старт от УМВД России по Тульской области. Начало регистрации — 10.30.
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11.30
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1 группа
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беговелы 4+ единая категория мальчики и девочки
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11.35
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2 группа
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беговелы 3+ единая категория мальчики и девочки
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11.40
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3 группа
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беговелы 2+ единая категория мальчики и девочки
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11.50
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4 группа
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мальчики 2011 г. р. и моложе
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11.55
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5 группа
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девочки 2011 г. р. и моложе
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Старт от ул. Первомайская. Начало регистрации — 11.00.
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12.00
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6 группа
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мальчики 2007−2008 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)
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12.05
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7 группа
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девочки 2007−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)
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12.10
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8 группа
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мальчики 2009−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)
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Старт от МУ «Молодежный центр «Родина». Начало регистрации — 11.00.
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12.15
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9 группа
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мужчины и юниоры 2000 года рождения и старше;
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12.20
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10 группа
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старшие юноши 2001−2002 года рождения;
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12.25
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11 группа
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женщины, юниорки, старшие девушки 2002 года рождения и старше;
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12.30
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12 группа
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юноши 2003 — 2004 года рождения;
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12.35
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13 группа
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девушки 2003 — 2004 года рождения;
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12.35
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14 группа
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девочки 2005 — 2006 года рождения;
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12.40
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15 группа
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мальчики 2005−2006 года рождения;
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12.45
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16 группа
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мужчины-ветераны 35−49 лет;
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12.50
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17 группа
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мужчины-ветераны 50 — 59 лет;
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12.55
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18 группа
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мужчины-ветераны 60 лет и старше
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13.00
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19 группа
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Массовый старт. Приглашаются принять участие любители велоспорта (все типы велосипедов, кроме гоночных).
Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.
К участию приглашаются жители Тулы и его гости. Участие бесплатно.