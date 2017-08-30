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Горный король

Горный король

Ко Дню Тульской области и Дню города-героя Тулы состоится традиционная XXIII велогонка «Горный король».

В программе соревнований — групповые гонки по отдельным возрастным категориям (от 2 лет до ветеранов).

Старт от здания УМВД, от пересечения ул. Первомайской и пр. Ленина, от МЦ «Родина». Финиш — у памятника Л. Н. Толстому (для всех групп участников соревнований).

Старт от УМВД России по Тульской области. Начало регистрации — 10.30.

11.30

1 группа

беговелы 4+ единая категория мальчики и девочки

11.35

2 группа

беговелы 3+ единая категория мальчики и девочки

11.40

3 группа

беговелы 2+ единая категория мальчики и девочки

11.50

4 группа

мальчики 2011 г. р. и моложе

11.55

5 группа

девочки 2011 г. р. и моложе

Старт от ул. Первомайская. Начало регистрации — 11.00.

12.00

6 группа

мальчики 2007−2008 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)

12.05

7 группа

девочки 2007−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)

12.10

8 группа

мальчики 2009−2010 гг. рождения (все типы велосипедов, кроме гоночных)

Старт от МУ «Молодежный центр «Родина». Начало регистрации — 11.00.

12.15

9 группа

мужчины и юниоры 2000 года рождения и старше;

12.20

10 группа

старшие юноши 2001−2002 года рождения;

12.25

11 группа

женщины, юниорки, старшие девушки 2002 года рождения и старше;

12.30

12 группа

юноши 2003 — 2004 года рождения;

12.35

13 группа

девушки 2003 — 2004 года рождения;

12.35

14 группа

девочки 2005 — 2006 года рождения;

12.40

15 группа

мальчики 2005−2006 года рождения;

12.45

16 группа

мужчины-ветераны 35−49 лет;

12.50

17 группа

мужчины-ветераны 50 — 59 лет;

12.55

18 группа

мужчины-ветераны 60 лет и старше

13.00

19 группа

Массовый старт. Приглашаются принять участие любители велоспорта (все типы велосипедов, кроме гоночных).

Для участия в велогонке допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, соответствующую подготовку и документы, удостоверяющие личность.

К участию приглашаются жители Тулы и его гости. Участие бесплатно.

Где и когда?
Здание УМВД по Тульской области
9 сентября 2017, суббота
10:30
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Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
9 сентября 2017, суббота
11:00
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пересечение улиц Первомайская и проспект Ленина
9 сентября 2017, суббота
11:00
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