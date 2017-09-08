Куда пойти на День города: самая полная афиша

Фото из архива Myslo.ru

Отличная музыка, шоу фонтанов, фестиваль еды и парад пиньят. В этом году на празднике будет весело!

Городу-герою Туле исполняется 871 год. Праздник отмечен юбилейными датами – это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.



9 сентября



Проспект Ленина



11.00. Парад «Талантливая Тула – успешный город». От памятника Л.Н. Толстому по пр. Ленина к площади Ленина.

12.00. Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (спринт). Старт от МЦ «Родина», финиш у памятника Толстому.



Площадь Ленина



11.00. Работа аттракционов, спортивных, интерактивных и игровых площадок.

12.00. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы – 2017».

12.00. Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города-героя Тулы. Концерт.

17.00. Мотошоу «Ночные волки».

18.30. Концерт кавер-групп тульских исполнителей «По всем фронтам. День города».

21.00. Выступление звезд российской эстрады. Планируется концерт группы «Банд’Эрос».

21.50. Шоу фонтанов. Фейерверк.



Улица Менделеевская



10.00. «Тульские сласти» – гастрономическая выставка-продажа. Улица превратится в Аллею тульских брендов «Тульские сласти». Деревянные домики станут гостеприимными кафе, где предприниматели предложат свою продукцию, проведут мастер-классы.



Площадка у памятника Льву Толстому

В этом году празднование Дня города совпадает ещё с одной датой – 189-летием со дня рождения нашего великого земляка Льва Николаевича Толстого. 9 сентября праздничные мероприятия пройдут у памятника писателю.



15.00. БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», презентация Тульского краеведческого альманаха.

18.00. Музыкальная веранда.



Тульский кремль



10.00. Выставочный проект – диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе». Презентация проектов студии военных художников им. М. Б. Грекова.

10.00. Ярмарка «Тульское торжище».

10.30. Квест-экскурсии.

11.00. Театральный фестиваль «Театры губернии».

15.00. Концерт «Кремлевская классика» с участием коллективов Тульской филармонии – Губернаторского духового оркестра, оркестра народных инструментов «Тула», Тульского государственного хора им. И.А. Михайловского, а также гостя из Москвы, солиста российских и зарубежных театров Дмитрия Галихина.



Набережная реки Упы



На площадке «Молодежный парк» будут представлены молодёжные стартапы, зоны стилистов, настольных игр, танцевальный марафон, IQ-зона, зона «Внереальность», лаундж-арт-пространство. А также – хендмейд-маркет, презентация творческих проектов и выступление кавер-групп.

12.00. Арт-проект «Молодёжный парк»: программа «Тульская студенческая весна», концертная программа «Все на кАвер», презентация миксов диджеев, шоу электронных барабанов. Угощение у Большой сковороды, пикник по-тульски.

20.30. Концерт рэпера Батишты, барабанное шоу из Санкт-Петербурга.

22.00. Праздничный фейерверк.



Центральный парк



12.00. Работают 15 интерактивных шоу-площадок.

На фонтанной площади парка:

Выставка-ярмарка тульских мастеров;

Большой праздничный концерт на эстраде;

Песочная анимация;

Уроки компьютерной академии;

Ремесленная слобода с разнообразными мастер-классами.

Одним из ярких и фееричных моментов предстоящего торжества станет «Парад пиньят», который подарит детям и взрослым море позитивных эмоций (пиньяты – большие мексиканские полые игрушки, могут быть наполнены сладостями. – Прим. ред.).

На ротонде состоится выступление музыкальных оркестров.

Центральная аллея станет местом проведения проекта «СамоварФест» с тульскими гармонистами и чаепитием.

Встречать гостей парка (со стороны ул. Ф. Энгельса) будет площадка «Тула Спортивная» со спортивными состязаниями и мастер-классами по фехтованию. Продолжит программу «Фитнес-марафон», сет dj, танцевальный оpen air и арт-проект «Стрингарт».



Музей оружия



10.00. Интерактивные культурно-развлекательные программы, экскурсии, конкурсы, творческие мастер-классы «Ажур металла рукотворный», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Премудрости волшебной глины», интерактивная военно-патриотическая, культурно-познавательная и концертная программы, интерактивные фототочки «Форпост», «Ожившая история».

16.00. Праздничная концертная программа «Тобой, мой город, я могу гордиться!».



21.50. Светомузыкальное представление.



Пос. Ленинский, стадион «Химик» (ул. Гагарина, 9-а)



12.00. Финал Кубка главы администрации города Тулы по футболу.



Большая Тула



17.00.

пос. Ленинский, ул. Ленина, 1;

пос. Октябрьский, 113;

с. Алешня, ул. Центральная, 35.

18.00.

пос. Шатск, ул. Садовая, 1-а;

с. Архангельское;

пос. Петелино (стадион).

18.30.

пос. Плеханово, ул. Заводская, 17-а.

19.00.

пос. Барсуки, ул. Советская, 16-а;

пос. Рассвет, 35.

22.00. Фейерверк (поселки Ленинский, Плеханово, Шатск, Октябрьский, Барсуки, Рассвет, Прилепы, с. Архангельское).



10 сентября



Площадь Ленина



Откроет мероприятие генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Вместе с ней в наш город приедут Михаил Решетов, Павел Занозин, Андрей Романов, Наталья Кларк, Дарья Левченко и др.

12.00. «Большая тренировка МАТЧ ТВ». Легкоатлетический забег (ул. Менделеевская – ул. Тургеневская – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса), воркаут-баттлы, силовое троеборье, акробатическое шоу на батуте.

