Выходные в Туле: 7-9 декабря

Новый год к нам мчится! На этих выходных открывается проект «Тула- Новогодняя России», и традиционно - концерты, вечеринки, спектакли и гастрономические лекции.

Открытие проекта «Тула — новогодняя столица России»

7 декабря на площади Ленина состоится старт проекта «Тула — новогодняя столица России». Жителей и гостей города ждут танцевальное и пиротехническое шоу, ярмарка, шоу-форум, праздничный концерт и фейерверк.

В этот день откроется гостиная Деда Мороза и будет работать до 7 января 2019 года ежедневно с 10.00 до 22.00. Здесь будут кафе, мастер-классы, детская интерактивная зона с показом мультфильмов и детских сказок, новогодняя почта. Полная программа праздника доступна здесь.

Фестиваль

Когда: 8-9 декабря, суббота-воскресенье, 11.30

Где: «Родина», молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20

Вход по предварительной регистрации.

8-9 декабря в молодёжном центре «Родина» состоится зимний фестиваль классического фэнтези «Горыныч-2018». Гости смогут принять участие в настольных и ролевых играх, посетить выступления творческих коллективов и увидеть световое шоу команды «Стихия». Для участия необходима предварительная регистрация. Полное расписание мероприятия доступно по ссылке.

Когда: 7 декабря, пятница, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300-500 р.

«Серебряные струны» — III всероссийский фестиваль дирижеров и солистов профессиональных оркестров русских народных инструментов. В сопровождении оркестра «Тула» выступят выдающиеся музыканты и дирижеры из разных городов России.

Концерты

Когда: 8 декабря, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 700-1200 р.

В субботу в Тульской филармонии пройдет концерт Игоря Талькова-младшего. На сцене артист представит легендарные хиты отца и свои песни. Впервые сын Игоря Владимировича Талькова вышел на большую сцену в 2001 году, открыв концерт памяти отца в Государственном Кремлёвском дворце песней «Я вернусь», где был горячо встречен зрителями. Позже артист создал собственный проект «МирИмиР».

Когда: 7 декабря, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 500 р.

В пятницу группа «Громыка» выступит с долгожданным концертом на сцене тульского Harat's pub. На концерте группа представит свой новый альбом «ФЮНФ», название которого взято в качестве аббревиатуры для сборника своих лучших песен. Это коллектив из Петрозаводска, успешно скрестивший «тяжелый психоделический твист» с эстетикой позднесоветской эпохи: серые костюмы, брежневские брови, магомаевский баритон.

Когда: 9 декабря, воскресенье, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 900 р.

В воскресенье на сцене Harat's pub состоится концерт героев рок-фестивалей ярких представителей альтернативного рока группы «Аффинаж». Музыканты представят слушателям свой новейший альбом — концептуальную трилогию «Золото», — который, по словам музыкантов, значительно отличается от предыдущего, оцененного многими как лирический и романтический. Новая работа группы — гораздо напряженная, насыщенная внутренним борением и противоречивыми эмоциями. Также на концерте прозвучат и уже полюбившиеся песни.

Когда: 8 декабря, суббота, 20.00

Где: «Типография», культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500 р.

В субботу в «Типографии» пройдет очередное заседание джазового клуба при участии американского джазового коллектива Joe Lastie New Orleans Sound. Музыканты называют свой стиль традиционной музыкой Нового Орлеана. Джазовый коллектив Joe Lastie New Orleans Sound — это барабаны, фортепиано, контрабас, тромбон, труба, саксофон и даже танцовщица. Основатель коллектива Джо Ласти играет в самом известном зале для ценителей джаза, в Preservation Hall, месте, где ценят и хранят традиции.

Когда: 9 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1100-1800 р.

В воскресенье в Городском концертном зале состоится прощальный концерт Виктора Королёва. С тульской публикой у популярного артиста сложились особенно тёплые отношения, и певец хотел бы ещё раз посетить Тулу ради общения со зрителями, с которыми у Виктора Королёва взаимная любовь. В программу концерта вошло всё самое лучшее, что создано Виктором Королёвым за многие годы.

Когда: 9 декабря, воскресенье, 19.00

Где: «Типография», культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200-300 р.

На сцене «Типографии» концерт группы Krava. Музыкальный коллектив представит публике большую сольную программу. Также на концерте состоится презентация новой группы x N B x. Krava —тульская поп-рок-группа, образованная летом 2014 года. Группа проехала с концертами всю центральную часть России, участвовала в крупных фестивалях, таких как ColorFest, «Среднерусская возвышенность», «Нашествие».

События

Когда: 9 декабря, воскресенье, 17.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье открывается традиционный проект тульских парков «Зима по-тульски». Гостей ждут зажигательные танцы под модные, современные диджей-сеты, выступления рэп-исполнителей, огненное шоу и дегустация безалкогольного глинтвейна. На дополнительной площадке будет организована прямая трансляция программы на радио и флешмоб, в котором все участники праздника смогут присоединиться к огненному шоу.

Когда: 8 декабря, суббота, с 12.00, 9 декабря, воскресенье, с 10.00. Сеансы каждый час.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция

Тула, ул. Первомайская, 13-а, к. 10 (новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: 100-200 р., вход бесплатный — для детей до 3-х лет включительно, детей-сирот, инвалидов 1-й и 2-й группы, солдат срочной службы, работников музеев РФ.

В субботу состоится торжественное открытие нового здания музея живой природы — одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий. Под пологом тропического леса расположились более ста различных видов животных пяти континентов: капибары, игривые сурикаты, грациозные кошачьи лемуры, тамарины и мангусты, кайманы, скаты и др.

Когда: 8 декабря, суббота, 14.00

Где: Ясная Поляна, дом культуры

Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Вход свободный по предварительной регистрации.

В субботу в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет «День магического реализма». Это центральное направление латиноамериканской литературы ХХ века. Оно сочетает в себе элементы реальности с фантастическими и мифологическими мотивами и плотной образностью художественного языка в произведениях. Мероприятие организовано музеем и культурным отделом Посольства Аргентины.

Участники обсудят влияние Льва Толстого на латиноамериканскую литературу и расскажут о фантазийном мире авторов магического реализма Хорхе Луиса Борхеса и Хулио Кортасара. Также гости увидят анимационный аргентинский фильм «Истории о кроносах и славах».

Детям

Когда: 8 декабря, суббота, 13.00 и 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 200 р., билет действует для 1 взрослого и 1 ребенка

8 декабря на «Октаве» состоятся гастроли «Студии Т» — театра для всей семьи. Команда театра представит тульским зрителям два спектакля – «Снежная королева» для детей от 6 лет и «Сновидения» для детей от 2-х лет. В «Снежной королеве» рассказывается история путешествия Герды во дворец Снежной королевы. Взрослый Кай сделал декорации, реквизит, кукол из бумаги и пытается представить всё так, как было на самом деле. В спектакле «Сновидения» самые маленькие зрители вместе с родителями увидят три истории о дне рождения маленького облака, о морском путешествии и о смене времен года. Все сны-истории выполнены в разных театральных техниках. Малыши смогут поучаствовать в происходящем. Начало спектакля «Снежная королева» – в 13.00, спектакля «Сновидения» – в 17.00

Когда: 7 декабря, пятница, 19.00, 8 декабря, суббота, 17.00, 9 декабря, воскресенье 13.00 (до 31 декабря)

Где: «Экспериментория», музей занимательных наук

Тула, пр. Ленина, 85-б, 3-й этаж («Ликёрка Лофт»)

Цена: 400 р.

Весь декабрь вас ждет новогодняя экскурсия-сказка и эффектное научное шоу вместо обыденного вечера перед телевизором. Мы вам не дадим заскучать, ждем вас!

Спорт

Когда: 8 декабря, суббота, 17.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный

В спортивном комплексе «Новое поколение» состоится 10-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». За победу поборются команды «Тулица-2» (г. Тула) и «Рязань» (г. Рязань). Матч будет транслироваться на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица-2». Театр Одиночество среди людей Когда: 7 декабря, пятница, 21.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 500 р. В пятницу в Likerka Loft состоится моноспектакль «Одиночество среди людей» с участием актера, играющего роль Ван Гога, в рамках мультимедийной выставки «Ожившие полотна: Ван Гог. Письма к Тео». Это воссозданный в реальности отрезок жизни художника, история об одиноком человеке, который, находится в поиске себя, в состоянии личного и творческого кризиса. Гости выставки получат максимально точное представление о жизни мастера, о его взглядах на искусство, на собственную роль в мире и даже на Бога.

Вечеринка

Когда: 7 декабря, пятница, 22.00

Где: «Типография», культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р.

В пятницу в «Типографии» состоится вечеринка Bass Time, чтобы согреть вас в ненастье жаркими музыкальными ритмами, мощным басом и теплой дружеской атмосферой! Line-up: Infinite Search (Dubstep), Sorelab (Garage), Symmetriс (Symmetronic, Breaks), Sokol (Breaks).

Лекции

Когда: 7 декабря, пятница, 18.00, 8-9 декабря 10.00

Где: «ВРадость», семейный центр, Тула, ул. Колетвинова, 2, подъезд 1

Цена: 5000 р. весь курс

На выходных в семейном центре «ВРадость» пройдет нестандартный тренинг по ораторскому мастерству. Лекции проведет Вегадар Моргунов – эксперт методики под названием «Природосообразное ораторское мастерство». Техника позволит легко встраиваться в коллектив, общаться с любой аудиторией и делать это совершенно беспроблемно для себя. Благодаря этой методике ваш голос льётся как бы сам собой, связки не напрягаются, и вы способны говорить очень, очень долго. Каждый ваш звук на выходе усиливается резонансом в теле, благодаря чему слушатели воспринимают вашу речь так же, через тело…

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Теперь знаменитая повесть Сергея Довлатова попала не только на театральные подмостки, но и на большой экран. В кинотеатрах начался показ кинодрамы по мотивам повести Сергея Довлатова, действие которой перенесено в наши дни. Главную роль исполнил Сергей Безруков.

По сюжету главный герой Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так?

Цена: от 140 р.

В кино выходит постапокалиптический экшн по книге британского писателя Филипа Рива. По сюжету после уничтожения цивилизации человечество сумело выжить и адаптировалось к новым условиям. Началась новая Эра Движения, когда мегаполисы движутся на колёсах по планете, поглощая более мелкие кочевые города ради самых разных ресурсов. Том — благополучный молодой человек из великого Лондона, Эстер — загадочная бунтарка, чей город только что был захвачен сильным хищником. Они не могли предположить, что их встреча изменит облик этого мира навсегда.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.