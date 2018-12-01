Заповедник
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 06.12.2018
Режиссер:
Анна Матисон
Актеры:
Сергей Безруков, Евгения Крегжде , Анна Михалкова, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко, Виктор Бычков, Софья Евстигнеева, Ярослава Дегтярева
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
108 мин
Константин — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее, Заповедник — на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.
Завтра
|16:55
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14 декабря, пятница
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15 декабря, суббота
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16 декабря, воскресенье
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17 декабря, понедельник
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18 декабря, вторник
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