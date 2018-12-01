Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 06.12.2018

Режиссер: Анна Матисон

Актеры: Сергей Безруков, Евгения Крегжде , Анна Михалкова, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко, Виктор Бычков, Софья Евстигнеева, Ярослава Дегтярева

Жанр: драма

Продолжительноcть: 108 мин

Константин — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее, Заповедник — на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.