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Заповедник

Заповедник

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.12.2018
 
Режиссер:
Анна Матисон
  
Актеры:
Сергей Безруков, Евгения Крегжде , Анна Михалкова, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко, Виктор Бычков, Софья Евстигнеева, Ярослава Дегтярева
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Константин — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее, Заповедник — на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.

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