Ощущение праздника: самые крутые новогодние книги

Новый год — это самые теплые воспоминания: светящаяся ёлка, хлопушки с сюрпризами и волнующее ожидание чудес. А еще это чтение добрых и увлекательных книг, которые объединят семью или компанию друзей.

Портал Myslo и сеть книжных магазинов «Читай-город» предлагают вам вспомнить любимые истории детства, прочесть новые повести с новогодней атмосферой, открыть оригинальные рецепты имбирных пряников и формулу счастья.

Тем, кто придет в «Читай-город» в пятницу, 14 декабря, необыкновенно повезет — их ждет 30% скидка на все книги! Хотите удивить друзей и близких особенными подарками? Или порадовать себя и ребенка хорошей книгой, о которой давно мечтали? «Везучая пятница» — прекрасный повод начать подготовку к Новому году.

«Новогодняя елка». Рассказы русских писателей

Новогодняя пора — всегда ожидание чуда, которое непременно произойдет, если искренне в него верить. Эта книга расскажет об исконных традициях празднования Нового года и Рождества в России. В ней собраны рассказы известных русских писателей о добрых и бескорыстных людях, о милосердном отношении друг к другу и о чудесах, которые случаются накануне Нового года и Рождества. В книгу вошли произведения Г. Петрова «Дары Артабана», П. Хлебникова «Рождественский подарок», А. Круглова «В канун сочельника», И. Шмелева «Рождество», А. Куприна «Бедный принц», Н. Лескова «Неразменный рубль» и др.

Мэри Мэйп Додж «Серебряные коньки»



Знаменитая книга американской писательницы Мэри Мейп Додж «Серебряные коньки» рассказывает о жизни голландских школьников в середине XIX века. Главные герои этой истории — брат и сестра, Ханс и Гретель. Больше всего на свете они любят кататься на коньках, однако у их семьи нет возможности купить детям настоящие коньки, так что им приходится кататься на грубых деревянных брусках. Что уж говорить о серебряных коньках — недостижимой мечте, похожей на сказку…

Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе»

«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса — одна из самых популярных книг о Рождестве — тираж ее давно превысил миллион. Что нового в этом красивом издании с полноцветными картинками? Иллюстрации Игоря Олейникова создают особую атмосферу чтения, показывают не только образ скряги, ставший символом скупости, но и его человеческие чувства и переживания, которые привели к обновлению этой души. Текст сопровождают комментарии на полях, рассказывающие о жизни викторианской Англии, ведь другая культура — это другой мир, и примечания делают чтение еще интереснее. Книга станет желанным подарком к Рождеству и достойным вкладом в домашнюю библиотеку.

Джеймс Боуэн «Подарок от кота Боба»



Уже больше четырех лет книга «Уличный кот по имени Боб» возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. «Подарок от кота Боба» — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга, ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям. До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Розамунда Пилчер «В канун Рождества»

По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания — пять человек разного возраста, разных занятий и интересов. Один пережил тяжкую утрату, у другой разбито сердце, третий на грани развода… В общем, у каждого свои горести и печали. Но, может, их развеет тепло горящего камина, аромат только что сваренного кофе и дальний рокот прибоя? Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как падающий снег за окном.

Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл «Пусть идет снег»

Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл дарят вам всё волшебство новогодних праздников в веселых, очаровательных рассказах о любви и снежной метели. Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в «Вафельную», а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного бариста…

Олеся Куприн «Новый год с акцентом»



Самый долгожданный праздник никак не может обойтись без красиво накрытого стола, без сердечных поздравлений и многочисленных пожеланий, а самое главное, без праздничных блюд. Задолго до праздника принято задумываться о том, что же приготовить для новогоднего вечера, подолгу листать кулинарные книги, делать закладки и размышлять, что клюкву в этом рецепте можно заменить брусникой, заготовленной прошлой осенью. Олеся Куприн и ее коты знают толк в угощениях, знают, что празднично-новогодняя пора — это время теплых пледов, имбирных пряников и сытных ирландских пирогов.

«Lykke. Секреты самых счастливых людей»



Слово СЧАСТЬЕ на всех языках звучит по-разному, но означает одно и то же — благополучие и радость жизни. Эксперты из 50 стран мира, говорящие на разных языках — ученые, психологи, социологи и экономисты и журналисты, объединились, чтобы раскрыть 100 секретов, которые делают людей счастливыми по всему миру.

- Счастью можно и нужно учиться.

- Важно не то, что вы имеете, а как вы к этому относитесь.

- Счастье можно купить за деньги, если мы тратим их на других.

- Мы ищем счастье снаружи. Но подлинное счастье исходит изнутри.

- Каждый день завершайте хотя бы одно дело.

- Счастье — вроде температуры тела: иногда повышается, иногда падает, но обычно приходит в норму.

Валери Томас и Корки Пол «Ведьмочка Винни встречает Новый год»

Пять историй для новогоднего настроения. Когда ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур сочиняли письмо для Деда Мороза, они и представить себе не могли, кого обнаружат застрявшим в дымоходе в канун Нового года. Смогут ли Винни и Вильбур помочь доброму волшебнику? Дети и взрослые всего мира с удовольствием наблюдают за забавными приключениями незадачливой ведьмочки Винни и кота Вильбура в великолепных иллюстрациях Корки Пола.

Сергей Козлов «Как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год»

Старые добрые герои, которых любят и современные дети, и их родители, предлагают уютным зимним вечером устроиться поудобнее на диване с чашкой какао, открыть любимую книжку и почитать её вместе с ребенком. Добрые новогодние сказки Сергея Козлова с приятным дополнением в виде красочных иллюстраций вернут взрослых в детство и вместе с малышами помогут с нетерпением ждать новогодних чудес.

«читай-город»

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