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В центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями
Фото tonkosti.ru.

В центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями

Туляков и гостей города будут ждать варган, мастер-класс по северным танцам, горловое пение, белый шаман, северный флешмоб.

7, 8 и 9 декабря в 13.00 на Казанской набережной туляков и гостей города ждет красочное «Северное шоу» с оленями.

Все желающие смогут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, а также посетить многочисленные интерактивные площадки: мастер-класс по северным танцам, горловому пению и т.д.

Также для зрителей запланирована экскурсия в ярангу — традиционное жилище северных оленеводов, которое расположится неподалеку от башни Водяных ворот Тульского кремля. Здесь же будет работать игровая северная зона. Все желающие смогут поучаствовать в интерактивных аттракционах «Поймай оленя», «Загарпунь кита», проверить себя на меткость в броске валенка, а также продемонстрировать свои умения в чукотской рыбалке.

В течение всей программы будут проходить мастер-классы по изготовлению национальных северных талисманов и фотосессия с ростовыми куклами «Белые медведи».

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:39 +4
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Место
Казанская набережнаяТула

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