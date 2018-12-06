В центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями

Фото tonkosti.ru.

Туляков и гостей города будут ждать варган, мастер-класс по северным танцам, горловое пение, белый шаман, северный флешмоб.

7, 8 и 9 декабря в 13.00 на Казанской набережной туляков и гостей города ждет красочное «Северное шоу» с оленями.

Все желающие смогут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, а также посетить многочисленные интерактивные площадки: мастер-класс по северным танцам, горловому пению и т.д.

Также для зрителей запланирована экскурсия в ярангу — традиционное жилище северных оленеводов, которое расположится неподалеку от башни Водяных ворот Тульского кремля. Здесь же будет работать игровая северная зона. Все желающие смогут поучаствовать в интерактивных аттракционах «Поймай оленя», «Загарпунь кита», проверить себя на меткость в броске валенка, а также продемонстрировать свои умения в чукотской рыбалке.

В течение всей программы будут проходить мастер-классы по изготовлению национальных северных талисманов и фотосессия с ростовыми куклами «Белые медведи».