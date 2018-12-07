Фото Алексея Пирязева.
Красивые фотографии Тулы, которые зарядят новогодним настроением
Делимся фоторепортажем!
Город зажег новогодние огни. Теперь у нас есть множество прекрасных мест для фотосессий и селфи, новогодняя Тула ворвалась в ленты инстаграма! А какой снежок выпал!
Фотограф Myslo Алексей Пирязев прогулялся по заснеженному городу. Предлагаем вам его большой фоторепортаж.
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