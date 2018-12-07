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Красивые фотографии Тулы, которые зарядят новогодним настроением

Фото Алексея Пирязева.

Красивые фотографии Тулы, которые зарядят новогодним настроением

Делимся фоторепортажем!

Город зажег новогодние огни. Теперь у нас есть множество прекрасных мест для фотосессий и селфи, новогодняя Тула ворвалась в ленты инстаграма! А какой снежок выпал!

Фотограф Myslo Алексей Пирязев прогулялся по заснеженному городу. Предлагаем вам его большой фоторепортаж.

Галерея
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Новогодняя столица России, Фото: 7
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Новогодняя столица России, Фото: 9
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Новогодняя столица России, Фото: 12
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Новогодняя столица России, Фото: 14
Новогодняя столица России, Фото: 15
Новогодняя столица России, Фото: 16
Новогодняя столица России, Фото: 17
Новогодняя столица России, Фото: 18
Новогодняя столица России, Фото: 19
Новогодняя столица России, Фото: 20
Новогодняя столица России, Фото: 21
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Новогодняя столица России, Фото: 40
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Новогодняя столица России, Фото: 42
Новогодняя столица России, Фото: 43
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Новогодняя столица России, Фото: 45
Новогодняя столица России, Фото: 46
Новогодняя столица России, Фото: 47
Новогодняя столица России, Фото: 48
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Новогодняя столица России, Фото: 50
Новогодняя столица России, Фото: 51
Новогодняя столица России, Фото: 52
Новогодняя столица России, Фото: 53
Новогодняя столица России, Фото: 54
Новогодняя столица России, Фото: 55
Новогодняя столица России, Фото: 56
Новогодняя столица России, Фото: 57
Новогодняя столица России, Фото: 58
Новогодняя столица России, Фото: 59
Новогодняя столица России, Фото: 60
Новогодняя столица России, Фото: 61
Новогодняя столица России, Фото: 62
Новогодняя столица России, Фото: 63
Новогодняя столица России, Фото: 64
Новогодняя столица России, Фото: 65
Новогодняя столица России, Фото: 66
Новогодняя столица России, Фото: 67
Новогодняя столица России, Фото: 68
Новогодняя столица России, Фото: 69
Новогодняя столица России, Фото: 70
Новогодняя столица России, Фото: 71
Новогодняя столица России, Фото: 72
Новогодняя столица России, Фото: 73
Новогодняя столица России, Фото: 74
Новогодняя столица России, Фото: 75
Новогодняя столица России, Фото: 76
Новогодняя столица России, Фото: 77
Новогодняя столица России, Фото: 78
Новогодняя столица России, Фото: 79
Новогодняя столица России, Фото: 80
Новогодняя столица России, Фото: 81
Новогодняя столица России, Фото: 82
Новогодняя столица России, Фото: 83
Новогодняя столица России, Фото: 84
Новогодняя столица России, Фото: 85
Новогодняя столица России, Фото: 86
Новогодняя столица России, Фото: 87
Новогодняя столица России, Фото: 88
Новогодняя столица России, Фото: 89
Новогодняя столица России, Фото: 90
Новогодняя столица России, Фото: 91
Новогодняя столица России, Фото: 92
Новогодняя столица России, Фото: 93
Новогодняя столица России, Фото: 94
Новогодняя столица России, Фото: 95
Новогодняя столица России, Фото: 96
Новогодняя столица России, Фото: 97
Новогодняя столица России, Фото: 98
Новогодняя столица России, Фото: 99
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Новогодняя столица России, Фото: 101
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Новогодняя столица России, Фото: 104
Новогодняя столица России, Фото: 105
Новогодняя столица России, Фото: 106
Новогодняя столица России, Фото: 107
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Новогодняя столица России, Фото: 110
Новогодняя столица России, Фото: 111
Новогодняя столица России, Фото: 112
Новогодняя столица России, Фото: 113
Новогодняя столица России, Фото: 114
Новогодняя столица России, Фото: 115
Новогодняя столица России, Фото: 116
Новогодняя столица России, Фото: 117
Новогодняя столица России, Фото: 118
Новогодняя столица России, Фото: 119
Новогодняя столица России, Фото: 120
Новогодняя столица России, Фото: 121
Новогодняя столица России, Фото: 122
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Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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