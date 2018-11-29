Хроники хищных городов

Страна: Новая Зеландия, США, 2018

Премьера: в РФ 06.12.2018

Режиссер: Кристиан Риверс

Актеры: Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Роберт Шиэн, Фрэнки Адамс, Карен Писториус, Гера Хилмарсдоттир, Колин Салмон, Джоэль Тобек, Лейла Джордж, Патрик Мэлахайд

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 128 мин

Бюджет: $100 000 000,00

Апокалипсис уничтожил цивилизацию за несколько минут, но человечество сумело выжить и адаптироваться к новым условиям существования. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают бескрайние пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том — благополучный молодой человек из великого Лондона, Эстер — загадочная бунтарка, чей город только что был захвачен сильным хищником. Они не могли предположить, что их встреча изменит облик этого мира навсегда.