Хроники хищных городов
Страна:
Новая Зеландия, США, 2018
Премьера:
в РФ 06.12.2018
Режиссер:
Кристиан Риверс
Актеры:
Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Роберт Шиэн, Фрэнки Адамс, Карен Писториус, Гера Хилмарсдоттир, Колин Салмон, Джоэль Тобек, Лейла Джордж, Патрик Мэлахайд
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
128 мин
Бюджет:
$100 000 000,00
Апокалипсис уничтожил цивилизацию за несколько минут, но человечество сумело выжить и адаптироваться к новым условиям существования. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают бескрайние пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том — благополучный молодой человек из великого Лондона, Эстер — загадочная бунтарка, чей город только что был захвачен сильным хищником. Они не могли предположить, что их встреча изменит облик этого мира навсегда.
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15 декабря, суббота
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16 декабря, воскресенье
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|15:25
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3D 17:55
3D 22:00
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10:05
12:30
14:55
3D 17:20
19:45
22:10
|Киносити
|
10:10
10:50
13:20
14:40
15:50
18:20
19:10
20:50
21:40
23:20
00:10
|Синема Стар
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Завтра
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15:25
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20:30
23:00
00:10
14 декабря, пятница
|Киносити
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10:40
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17:55
20:30
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15 декабря, суббота
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10:40
15:25
17:55
20:30
23:00
01:30
16 декабря, воскресенье
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10:40
15:25
17:55
20:30
23:00
01:30
17 декабря, понедельник
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10:40
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18 декабря, вторник
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10:40
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