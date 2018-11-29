афиша
афиша
Регистрация
Хроники хищных городов

Хроники хищных городов

Страна:
Новая Зеландия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.12.2018
 
Режиссер:
Кристиан Риверс
  
Актеры:
Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Роберт Шиэн, Фрэнки Адамс, Карен Писториус, Гера Хилмарсдоттир, Колин Салмон, Джоэль Тобек, Лейла Джордж, Патрик Мэлахайд
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
128 мин
  
Бюджет:
$100 000 000,00
  

 

Апокалипсис уничтожил цивилизацию за несколько минут, но человечество сумело выжить и адаптироваться к новым условиям существования. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают бескрайние пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том — благополучный молодой человек из великого Лондона, Эстер — загадочная бунтарка, чей город только что был захвачен сильным хищником. Они не могли предположить, что их встреча изменит облик этого мира навсегда.

Купить билет
Сегодня
10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:50 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:20 Киносити
13:50 3D Азимут (Богородицк)
14:35 3D Синема Стар
14:40 Киносити
14:55 Алмаз Синема
15:50 Киносити
17:20 3D Алмаз Синема
17:45 Синема Стар
17:55 3D Азимут (Богородицк)
18:20 Киносити
19:10 Киносити
19:30 3D Синема Стар
19:45 Алмаз Синема
20:30 Синема Стар
20:50 Киносити
21:40 Киносити
22:00 3D Азимут (Богородицк)
22:10 Алмаз Синема
23:20 Киносити
00:10 Киносити
Завтра
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
00:10 Киносити
14 декабря, пятница
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
15 декабря, суббота
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
01:30 Киносити
16 декабря, воскресенье
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
01:30 Киносити
17 декабря, понедельник
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
18 декабря, вторник
10:40 Киносити
15:25 Киносити
17:55 Киносити
20:30 Киносити
23:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.