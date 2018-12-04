7 декабря стартует проект «Тула — новогодняя столица России»: афиша

Фото из архива Myslo.

7 декабря на площади Ленина состоится старт проекта «Тула — новогодняя столица России». Жителей и гостей города ждут танцевальное и пиротехническое шоу, ярмарка, шоу-форум, праздничный концерт и фейерверк.

14.00 — открытие новогодней гостиной Деда Мороза в музейно-выставочном комплексе атриума Тульского кремля. Здесь туляки и гости города увидят танцевальное шоу, познакомятся со сказочными персонажами из волшебной сказки о снежинке, примут участие в церемонии зажжения ёлки.

В гостиной будут работать кафе, мастер-классы, детская интерактивная зона с показом мультфильмов и детских сказок, новогодняя почта.

Режим работы гостиной Деда Мороза до 7 января 2019 года ежедневно с 10.00 до 22.00.

16.00 — открытие ярмарки «Тульские сласти». Она будет работать до 7 января 2019 года. Для жителей и гостей города приготовят венские вафли, вкусные хот-доги, пельмени, блины с разными начинками, карамельные яблочки, разнообразную выпечку. Также можно будет отведать блюда, приготовленные на мангале: шашлык, плов и овощи. На торжественной церемонии открытия жителей и гостей города ждет традиционное новогоднее чаепитие из 300 литрового царь-самовара.



17.00 — шоу-форум «ЗаМОРОZка»: Всероссийский слёт Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, битва Дедов Морозов, презентация официальной истории проекта «Сказка о снежинке, которая не тает».

18.30 — открытие проекта «Тула — Новогодняя столица России», выступление официальных лиц. Зажжение ёлки.

18.45 — огненно-пиротехническое шоу.

19.00 — открытие Губернского катка и ледовое шоу.

20.00 — фейерверк.

20.05 — музыкальная программа «Оливье по-тульски» на главной сцене. Туляки и гости города увидят выступление тульских певцов-солистов, ансамбля танца «Визави», интерактивы со зрителями от тульских помощников Деда Мороза — Маши Пряниковой, Ивана Самоварова, Мастера Кузнецова и Васи Гармошкина.