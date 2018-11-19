Новогодний сюрприз! Моноспектакль «Одиночество среди людей» с участием актера играющего роль Ван Гога, в рамках мультимедийной выставки Ожившие Полотна: «Ван Гог. Письма к Тео». Это воссозданный в реальности отрезок жизни художника. Эта история об одиноком человеке, который, находится в поиске себя, в состоянии личного и творческого кризиса. Гости выставки получат максимально точное представление о жизни мастера, о его взглядах на искусство, на собственную роль в мире и даже на Бога.



Его письма — это потрясающий, ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц. За этими строками стоял творческий гений. Умный и чувствительный. Переписка с братом Тео охватывает те два больших периода, на которые распадается жизнь и творчество Ван Гога, — голландский и французский.

Мультимедийная выставка — один из самых красивых проектов Artplay media. Визуальный ряд расположен не только на стенах, но и на поверхности пола. Full HD-проекции и обьемный звук по всему периметру. Зритель получит возможность прожить один час жизни с художником, насладиться его творчеством под великолепный музыкальный ряд. Бонус — возможность селфи внутри одного из живописных произведений — в инсталляции «Войди в картину».



Отличный подарок себе и своим близким.