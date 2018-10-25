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Тульский экзотариум: музей живой природы

Тульский экзотариум: музей живой природы

Музей живой природы — это один из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий.

Посетители смогут погулять под пологом тропического леса, послушать певчих птиц и звуки джунглей, своими глазами увидеть настоящую капибару, игривых сурикатов и разбойников — енотов, грациозных кошачьих лемуров, ловких тамаринов и мангустов, оценить опасную красоту кайманов, пираний, скатов, ядовитых змей и ящериц, увидеть на свободе весёлых игрунок!

В коллекции более ста различных видов животных пяти континентов. Кроме того, в новом здании Экзотариума есть все условия для развития музейно-образовательного кластера: лаборатории, выставочный зал, кабинет для работы с людьми с ограниченными возможностями и просторный лекторий, в котором будут проводиться встречи с интересными людьми, обучающие видеоконференции, интерактивные занятия, открытые уроки с экологическим уклоном. Уже идут обучающие курсы для детей в рамках проекта «Zooакадемия».

Сеансы посещения музея стартуют раз в час. Последний проход осуществляется в 17.00

Стоимость: по билетам, вход бесплатный - для детей до 3х лет включительно, детей-сирот, инвалидов 1 и 2 группы, солдат срочной службы,  работников музеев РФ.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
12 декабря 2018, среда
10:00
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13 декабря 2018, четверг
10:00
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14 декабря 2018, пятница
10:00
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