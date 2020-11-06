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Выходные в Туле: 6-8 ноября

Выходные в Туле: 6-8 ноября

В программе выходных: концерты, выставки, спектакли и главное юмористическое событие осени — финал «Оружейной лиги», а ещё вместе болеем за «Арсенал».

«Чёрный Обелиск» и ARDA

Когда: 6 ноября, пятница, 19.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: от 800 руб.

«Чёрный Обелиск» и ARDA

6 ноября в клубе BACKSTAGE пройдет большой совместный концерт группы «Чёрный Обелиск» и ARDA. Музыканты представят свои поистине уникальные программы.

Группа «Чёрный Обелиск» презентует хиты своего нового альбома Disco 2020. Поклонников ждут премьера песен и главные хиты в актуальном прочтении. Команда ARDA отметит 15-летие выхода дебютного альбома «О Скитаниях Вечных и О Земле».

 

Шнурки

Когда: 6 ноября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 599 руб.

Шнурки

6 ноября в Concert Hall группы «Шнурки» — первого в России трибьют-коллектива группировки «Ленинград». Коллектив состоит из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений.
 
Группа в течение пяти лет регулярно выступает на клубных площадках, фестивалях, различных корпоративных мероприятиях премиум уровня, по всей России и каждый раз получает высочайшие отзывы от организаторов и зрителей. Обжигает сильнее водки, охлаждает круче пива!
 

Обе-Рек

Когда: 7 ноября, суббота, 19.30.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 700 руб.

Обе-Рек

7 ноября в тульском рок-клубе M2 выступят философы и романтики альтернативной рок-сцены, группа ОБЕ-РЕК. Музыканты представят новую программу, а также свои сыграют лучшие хиты!

 

Дора

Когда: 8 ноября, воскресенье, 18.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: от 1000 р.

8 ноября в клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры. Молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов
 

Тульский экзотариум

Когда: 6−8 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Белые ночи

Когда: 6 ноября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Белые ночи

6 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
 
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее — сон наяву.
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Laber Band

Когда: 8 ноября, воскресенье, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.

Laber Band

8 ноября в культурном центре «Типография» состоится концерт группы Laber Band. Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн.
 
В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.
 

«Арсенал» — «Ротор»

Когда: 7 ноября, суббота, 16.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Ротор»

7 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 14-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Волгограда. Перед очередной международной паузой оружейники сыграют с дебютантом РПЛ — «Ротором».
 
 

Финал «Оружейной лиги» КВН

Когда: 8 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Финал «Оружейной лиги» КВН

8 ноября в Городском концертном зале пройдет финал «Оружейной лиги» КВН.
 
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски — запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.
 

«Тулица» — «Енисей»

Когда: 7 ноября, суббота, 19.00.

Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».

«Тулица» — «Енисей»

7 ноября в манеже центрального стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и красноярским «Енисеем».

 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 6−8 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Побочный эффект

Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной, к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.

 

Пока мы молоды

Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!

 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:58 0
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