Выходные в Туле: 6-8 ноября
В программе выходных: концерты, выставки, спектакли и главное юмористическое событие осени — финал «Оружейной лиги», а ещё вместе болеем за «Арсенал».
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Где: Backstage club.
Стоимость: от 800 руб.
6 ноября в клубе BACKSTAGE пройдет большой совместный концерт группы «Чёрный Обелиск» и ARDA. Музыканты представят свои поистине уникальные программы.
Группа «Чёрный Обелиск» презентует хиты своего нового альбома Disco 2020. Поклонников ждут премьера песен и главные хиты в актуальном прочтении. Команда ARDA отметит 15-летие выхода дебютного альбома «О Скитаниях Вечных и О Земле».
Шнурки
Где: Concert Hall.
Стоимость: 599 руб.
Обе-Рек
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 700 руб.
7 ноября в тульском рок-клубе M2 выступят философы и романтики альтернативной рок-сцены, группа ОБЕ-РЕК. Музыканты представят новую программу, а также свои сыграют лучшие хиты!
Дора
Где: Backstage club.
Стоимость: от 1000 р.
Тульский экзотариум
Когда: 6−8 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
Laber Band
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.
«Арсенал» — «Ротор»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Финал «Оружейной лиги» КВН
Где: Городской концертный зал.
«Тулица» — «Енисей»
Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».
7 ноября в манеже центрального стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и красноярским «Енисеем».
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Побочный эффект
Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной, к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.
Пока мы молоды
Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!