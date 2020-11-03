Финал «Оружейной лиги» КВН
8 ноября в Городском концертном зале пройдет финал «Оружейной лиги» КВН.
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 ноября 2020, воскресенье
17:00
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽