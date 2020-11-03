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Финал «Оружейной лиги» КВН

Финал «Оружейной лиги» КВН

8 ноября в Городском концертном зале пройдет финал «Оружейной лиги» КВН. 

Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 ноября 2020, воскресенье
17:00
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Касса
Digimortal
Купить билет
21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1040-1200 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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