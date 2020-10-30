Пока мы молоды
Страна:
США, 2014
Премьера:
в РФ 05.11.2020
Режиссер:
Ноа Баумбак
Актеры:
Бен Стиллер, Наоми Уоттс, Адам Драйвер, Аманда Сэйфрид, Чарльз Гродин, Адам Хоровиц, Мария Диззия, Дри Хемингуэй, Брэйди Корбет, Мэттью Мехер
Жанр:
драма, детектив, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Бюджет:
$10 000 000,00
Сбор в мире:
$17 287 309,00
Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!
Сегодня
|17:45
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Завтра
|17:45
|Алмаз Синема
7 ноября, суббота
|17:45
|Алмаз Синема
8 ноября, воскресенье
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Сегодня
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Завтра
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7 ноября, суббота
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17:45
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 января, понедельник 00:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽