Пока мы молоды

Страна: США, 2014

Премьера: в РФ 05.11.2020

Режиссер: Ноа Баумбак

Актеры: Бен Стиллер, Наоми Уоттс, Адам Драйвер, Аманда Сэйфрид, Чарльз Гродин, Адам Хоровиц, Мария Диззия, Дри Хемингуэй, Брэйди Корбет, Мэттью Мехер

Жанр: драма, детектив, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Бюджет: $10 000 000,00

Сбор в мире: $17 287 309,00

Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!