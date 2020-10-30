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Пока мы молоды

Пока мы молоды

Страна:
США, 2014
 
Премьера:
в РФ 05.11.2020
 
Режиссер:
Ноа Баумбак
  
Актеры:
Бен Стиллер, Наоми Уоттс, Адам Драйвер, Аманда Сэйфрид, Чарльз Гродин, Адам Хоровиц, Мария Диззия, Дри Хемингуэй, Брэйди Корбет, Мэттью Мехер
  
Жанр:
драма, детектив, комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Бюджет:
$10 000 000,00
  
Сбор в мире:
$17 287 309,00
 

Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!

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Касса
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
20 ноября, пятница 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Тульский экзотариум
1 января, понедельник 00:00
HammAli & Navai
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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