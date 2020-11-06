«Тулица» — «Енисей»
7 ноября в манеже центрального стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и красноярским «Енисеем».
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Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
7 ноября 2020, суббота
19:00
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽