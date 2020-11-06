Пять историй о семьях с особенными детьми. История первая. Семья Привезенцевых

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» анонсировал старт социального видеопроекта «Пять историй».

«Мы расскажем о пяти семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью, — говорят создатели проекта. — С чем им приходится сталкиваться, какую они получают поддержку и о многом другом поговорим с родителями и их близкими».

Представляем первую историю. Это семья Привезенцевых. Их старший сын Дима родился с синдромом Дауна.

О своем ребенке и о том, как изменилась жизнь целой семьи с его появлением, о том, кто помогает им, и о будущем – в трогательном и непростом видео: