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Пять историй о семьях с особенными детьми. История первая. Семья Привезенцевых

Пять историй о семьях с особенными детьми. История первая. Семья Привезенцевых

В Туле снимают социальный видеопроект о семьях с особенными детьми.

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» анонсировал старт социального видеопроекта «Пять историй».

«Мы расскажем о пяти семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью, — говорят создатели проекта. — С чем им приходится сталкиваться, какую они получают поддержку и о многом другом поговорим с родителями и их близкими».

Представляем первую историю. Это семья Привезенцевых. Их старший сын Дима родился с синдромом Дауна. 

О своем ребенке и о том, как изменилась жизнь целой семьи с его появлением, о том, кто помогает им, и о будущем – в трогательном и непростом видео:

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Автор: Юлия Королева
вчера, в 17:42 +5
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