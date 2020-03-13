«Чёрный Обелиск» и ARDA
В клубе BACKSTAGE пройдет большой совместный концерт группы «Чёрный Обелиск» и ARDA. Музыканты представят свои поистине уникальные программы. Группа «Чёрный Обелиск» презентует хиты своего нового альбома Disco 2020. Поклонников ждут премьера песен и главные хиты в актуальном прочтении.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен. Точная информация о дате появится позднее. Все купленные билеты ранее действительны.
Команда ARDA отметит 15-летие выхода дебютного альбома «О Скитаниях Вечных и О Земле». Прозвучат лучшие хиты и, конечно, любимая классика под предводительством вокалиста Павла Окуневая (экс-«Эпидемия»).
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 сентября 2020, вторник
19:00
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽