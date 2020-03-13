В клубе BACKSTAGE пройдет большой совместный концерт группы «Чёрный Обелиск» и ARDA. Музыканты представят свои поистине уникальные программы. Группа «Чёрный Обелиск» презентует хиты своего нового альбома Disco 2020. Поклонников ждут премьера песен и главные хиты в актуальном прочтении.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен. Точная информация о дате появится позднее. Все купленные билеты ранее действительны.

Команда ARDA отметит 15-летие выхода дебютного альбома «О Скитаниях Вечных и О Земле». Прозвучат лучшие хиты и, конечно, любимая классика под предводительством вокалиста Павла Окуневая (экс-«Эпидемия»).