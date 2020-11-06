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«Арсенал» — «Ротор»

«Арсенал» — «Ротор»

7 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 14-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Волгограда. Перед очередной международной паузой оружейники сыграют с дебютантом РПЛ волгоградским «Ротором».

Матч чрезвычайно важный для обеих команд. Туляки с 12 очками на 13-м месте, волгоградцы с 6 очками (все набраны на чужих полях) и вовсе в зоне прямого вылета. О таких играх говорят коротко: битва за шесть очков.

 
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
7 ноября 2020, суббота
16:30
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21 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Обе-Рек
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7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1800 ₽
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