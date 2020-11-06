«Арсенал» — «Ротор»

7 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 14-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Волгограда. Перед очередной международной паузой оружейники сыграют с дебютантом РПЛ волгоградским «Ротором».



Матч чрезвычайно важный для обеих команд. Туляки с 12 очками на 13-м месте, волгоградцы с 6 очками (все набраны на чужих полях) и вовсе в зоне прямого вылета. О таких играх говорят коротко: битва за шесть очков.