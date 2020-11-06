«Арсенал» — «Ротор»
7 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 14-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Волгограда. Перед очередной международной паузой оружейники сыграют с дебютантом РПЛ волгоградским «Ротором».
Матч чрезвычайно важный для обеих команд. Туляки с 12 очками на 13-м месте, волгоградцы с 6 очками (все набраны на чужих полях) и вовсе в зоне прямого вылета. О таких играх говорят коротко: битва за шесть очков.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
7 ноября 2020, суббота
16:30
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽