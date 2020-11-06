Директор ВК «Тулица»: о коронавирусе в команде и адаптации клуба в Суперлиге

— Валерий Евгеньевич, с чем связываете такой неудачный старт команды в Суперлиге?

- Мы играли с лидерами прошлогоднего чемпионата и нынешнего розыгрыша Суперлиги. По мнению специалистов, наша команда во всех играх показывала зрелищный и достойный волейбол. Матчи с «Краснодаром» и «Ленинградкой» хоть и проиграли, но сделали это на тай-брейке, в пятой партии, что нам дало по одному очку. Болельщики видели, что на площадке была серьезная борьба. Нам не хватает совсем чуть-чуть, работаем над этим.

Еще на результаты накладывает отпечаток слишком позднее комплектование команды. Это должно было случиться в феврале-марте, но тогда мы еще не знали, что попадем в Суперлигу. Подбирали игроков для выступления в Высшей лиге «А» с прицелом на Суперлигу. Тем не менее, мы показываем достойный волейбол.

Не забывайте, что формирование команды — долгий период. Возьмем для примера ВК «Краснодар». В прошлые годы он выглядел слабо. Но коллектив сыгрался, что дает плоды в текущем сезоне. Команда сейчас в лидерах турнирной таблицы.

Нам немного помешали травмы основных игроков в самом начале сезона. Сейчас занимаемся их восстановлением.

Хочется, чтобы болельщики с понимаем относились к такому старту. Где-то чуть не повезло, где-то повлияла судейская ошибка. Конечно, не снимаем с себя ответственности за поражения, да, могли сыграть лучше. Повторюсь, «Тулица» ищет свою игру. Уверен, в ближайшее время порадуем болельщиков победами.

— Считаете, «Тулице» место в Суперлиге? Или лучше было бы остаться в Высшей лиге «А»?

- Однозначно «Тулица» достойна быть в Суперлиге. Мы это заслужили. С 2011 года поступательно двигались туда — прошли первую лигу, Высшие лиги «Б», «А». Это результат усилий, которые прикладывала региональная федерация волейбола во главе с руководителем Николаем Тереховым. Ну и, конечно, внимание и поддержка губернатора Тульской области Алексей Дюмина — огромное подспорье.

— Какие цели стоят перед командой и тренерским штабом на сезон?

- Попадание в десятку на предварительном этапе. Это даст возможность команде участвовать в играх плей-офф.

Амбициозная цель — попадание в шестерку лучших команд, но это программа супермаксимум.

Состав должен сыграться, чтобы уже на будущий год выглядеть более достойно. Серьезно относимся к резерву. Впервые в истории тульского волейбола наша молодежка на Кубке России среди ровесниц заняла второе место. Надеемся, что молодые тулячки будут вливаться в основной состав, усиливать команду.

Радует, что на данный момент в основном составе «Тулицы» две волейболистки из Тульской области — Елена Бояркина и Анастасия Азанова.

Все должны понимать, что клуб только строится, наигрывается. Для развития волейбола в регионе и популяризации этого вида спорта нужно построить пирамиду во главе с титульной командой. В Тульской области для этого делается многое. Отмечу открытие спортивного волейбольного класса на базе ЦО № 1. Девочки 2007 года рождения учатся и тренируются в одном месте. Уверены, это даст результат.

— Довольны ли вы работой тренера Александра Перепелкина?

- Александр Николаевич — заметная личность в российском волейболе. Он переживает за свое дело, а этот настрой передается игрокам. Благодаря эмоциональному посылу тренера, что команда не должна бояться никаких авторитетов, мы показываем хороший волейбол.

Считаю Перепелкина специалистом высокого класса, который не просто так относится к тренерской профессии. Для него в работе нет мелочей — начиная с быта игроков, заканчивая спортивной составляющей. С самой первой минуты нахождения в зале тренер требует от волейболисток максимальной отдачи.

— «Тулица» ушла на карантин из-за коронавируса в клубе — заболели 10 человек. Как сейчас обстоят дела?

- Общая ситуация с ковидом не только в волейболе, во всем спорте, достаточно напряженная. Постоянно какие-то игры отменяют даже несмотря на все меры, которые клубы соблюдают.

Мы пользовались санитайзерами, масками, выполняли рекомендации Роспотребнадзора, но не избежали инфекции. К счастью, тяжелых форм заболевания в команде не было. Сейчас мы снова в игре. 3 ноября провели первую тренировку. Подойти к игре с «Енисеем» 7 ноября в 100% готовности, думаю, нереально, так как болезнь наложила свой отпечаток, и до полного восстановления ещё далеко. Но есть такое понятие «играть на морально-волевых», так что настрой боевой.

— Ваше мнение, возможно ли в дальнейшем продолжать чемпионат в условиях распространения коронавируса? Или лучше отложить матчи до лучших времен?

- Считаю, что останавливать чемпионат нужно только, если будет совсем плохая ситуация. Турнир можно продолжать, соблюдая все противоэпидемические мероприятия. Пандемия вносит в жизнь тревожные, порой угнетающие ноты. Накал спортивной борьбы, эмоции, адреналин болельщиков, я уверен, — мощнейшее оружие в борьбе с вирусом.

Валерий Евгеньевич Московский

Дата рождения: 29 июня 1968 года.

Семья: жена, двое сыновей.

Спортивные достижения: серебряный призер Первенства России по волейболу среди ветеранов.

Директор «Тулицы» с 2016 года.

Хобби: Аквариумные рыбки.

Любимая книга/фильм: «Трудно быть богом»/ «Офицеры».