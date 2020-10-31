Шнурки
6 ноября в Concert Hall группы «Шнурки» - первого в России трибьют-коллектива группировки «Ленинград». Коллектив состоит из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений.
Группа в течение пяти лет регулярно выступает на клубных площадках, фестивалях, различных корпоративных мероприятиях премиум уровня, по всей России и каждый раз получает высочайшие отзывы от организаторов и зрителей. Обжигает сильнее водки, охлаждает круче пива!
Песни группы «Ленинград» давно стали лакмусовой бумажкой народной жизни: о чем говорят, о чем молчат, чем недовольны и что нравится обычному живому человеку, вот тому, что идет по улице вместе с тобой. Это музыка твердого, длинного предмета, культ которого взывает к любви, удовольствию и грядущему плодородию.
Concert Hall приглашает гостей, чтобы воссоздавать атмосферу бесконечного веселья, плясок, эксцентрики, и подарить ее вам!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 ноября 2020, пятница
20:00
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽