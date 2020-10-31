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Шнурки

Шнурки

6 ноября в Concert Hall группы «Шнурки»  - первого в России трибьют-коллектива группировки «Ленинград». Коллектив состоит из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений.

Группа в течение пяти лет регулярно выступает на клубных площадках, фестивалях, различных корпоративных мероприятиях премиум уровня, по всей России и каждый раз получает высочайшие отзывы от организаторов и зрителей. Обжигает сильнее водки, охлаждает круче пива!
 
Песни группы «Ленинград» давно стали лакмусовой бумажкой народной жизни: о чем говорят, о чем молчат, чем недовольны и что нравится обычному живому человеку, вот тому, что идет по улице вместе с тобой. Это музыка твердого, длинного предмета, культ которого взывает к любви, удовольствию и грядущему плодородию.
 
Concert Hall приглашает гостей, чтобы воссоздавать атмосферу бесконечного веселья, плясок, эксцентрики, и подарить ее вам!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 ноября 2020, пятница
20:00
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Касса
Laber Band
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8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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