6 ноября в Concert Hall группы «Шнурки» - первого в России трибьют-коллектива группировки «Ленинград». Коллектив состоит из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений.

Группа в течение пяти лет регулярно выступает на клубных площадках, фестивалях, различных корпоративных мероприятиях премиум уровня, по всей России и каждый раз получает высочайшие отзывы от организаторов и зрителей. Обжигает сильнее водки, охлаждает круче пива!

Песни группы «Ленинград» давно стали лакмусовой бумажкой народной жизни: о чем говорят, о чем молчат, чем недовольны и что нравится обычному живому человеку, вот тому, что идет по улице вместе с тобой. Это музыка твердого, длинного предмета, культ которого взывает к любви, удовольствию и грядущему плодородию.

Concert Hall приглашает гостей, чтобы воссоздавать атмосферу бесконечного веселья, плясок, эксцентрики, и подарить ее вам!