8 ноября в культурном центре «Типография» состоится концерт группы Laber Band. Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн.

В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.

Основатель проекта Laber Band — пианист, клавишник и композитор Евгений Ревнюк. В основе композиций конечно же джаз, который когда-то привлек Евгения новизной и необычным гармоническим языком. А тембральная палитра современных синтезированных звуков обогатила понятие джаза и придала ему в композициях коллектива новаторское звучание. Материал вряд ли можно отнести к одному направлению. Многие треки ближе к pop-jazz, fusion, latino и smooth-jazz.

Вдохновение для написания композиций музыкант находил в путешествиях, встречах, чувствах. Самые яркие идеи принесло созерцание природы. Завораживающие горы Кавказа, мощные водопады, бушующее море и уносящее в бесконечность к миллионам планет звездное небо — всё это соединилось в музыке и передает зрителям удивительные истории.