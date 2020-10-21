Laber Band
8 ноября в культурном центре «Типография» состоится концерт группы Laber Band. Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн.
В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.
Основатель проекта Laber Band — пианист, клавишник и композитор Евгений Ревнюк. В основе композиций конечно же джаз, который когда-то привлек Евгения новизной и необычным гармоническим языком. А тембральная палитра современных синтезированных звуков обогатила понятие джаза и придала ему в композициях коллектива новаторское звучание. Материал вряд ли можно отнести к одному направлению. Многие треки ближе к pop-jazz, fusion, latino и smooth-jazz.
Вдохновение для написания композиций музыкант находил в путешествиях, встречах, чувствах. Самые яркие идеи принесло созерцание природы. Завораживающие горы Кавказа, мощные водопады, бушующее море и уносящее в бесконечность к миллионам планет звездное небо — всё это соединилось в музыке и передает зрителям удивительные истории.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 ноября 2020, воскресенье
19:00
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽