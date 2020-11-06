Белые ночи
6 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 ноября 2020, пятница
19:00
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽