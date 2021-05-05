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Выходные в Туле: 6-10 мая

Выходные в Туле: 6-10 мая

День Победы – 2021, матч «Арсенал» - «Рубин», открытие мотосезона, вечеринка 90's VS нулевые в «Типографии» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

День Победы – 2021

Когда: 9 мая, воскресенье, 10.00.

Где: Тула.

Ионотека

9 Мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Великой Победы.

Публикуем полную афишу мероприятий празднования Дня Победы.
 

Открытие мотосезона в Туле

Когда: 10 мая, понедельник, 13.30.

Где: Сбор гостей состоится на территории мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». В 14.23 мотоколонна стартует на площадь Ленина.

10 мая байкеры откроют мотосезон в Туле. В программе — выступления пилотов мотоджимханы и тульских творческих коллективов.
 

Майские праздники в «Октаве»

Когда: 3-11 мая.

Где: Индустриальный кластер «Октава».

Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне

Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая. В программе познавательные лекции, мастер-классы, экскурсии и даже показ мультфильмов.
 

«Арсенал» – «Рубин»

Когда: 8 мая, суббота, 16.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Спартак»

8 мая на Центральном стадионе состоится встреча 29-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином».
 

90's VS нулевые

Когда: 7 мая, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб. 

90's VS нулевые

7 мая в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-ых и 90-ых в одном зале Валерий Меладзе и Justin Timberlake в одном зале! Верка Сердючка и Madonna на одной сцене!!
 

Современное искусство: от импрессионизма до наших дней

Когда: 6 мая, четверг, 12.00-16.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Современное искусство: от импрессионизма до наших дней

6 мая в культурном центре «Типография» пройдет лекция из цикла «Современное искусство: от импрессионизма до наших дней».
 
Если при встрече с современным искусством вас не покидает вопрос «Почему это считается искусством?», а посещение выставок вызывает чувство фрустрации, но при этом у вас есть желание понять, то наш цикл лекций для вас. Главный вопрос: «Как менялись представления, взгляды и образы от эпохи к эпохе на примере визуального искусства».
 

Про Федота-стрельца, удалого молодца

Когда: 8 мая, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Про Федота-стрельца, удалого молодца

8 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по произведению Л. Филатова.
 
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было… 
 

Felidae

Когда: 8 мая, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: от 300 руб. 

Felidae

8 мая в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт Felidae. Уникальный московский арт-рок проект Felidae отправляется в Тулу с единственным, в этом году, концертом, чтобы зарядить зрителей драйвом и яркими эмоциями.
 

Стеклянный зверинец

Когда: 10 мая, понедельник, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Стеклянный зверинец

10 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...

 

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Зверокрекеры

Однажды Оуэн, живущий обычной достаточно скучной взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство… цирк! Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно! Ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.

 

Гнев человеческий

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

 

Хороших выходных!

 

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Выходные в Туле

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