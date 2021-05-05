Выходные в Туле: 6-10 мая
День Победы – 2021, матч «Арсенал» - «Рубин», открытие мотосезона, вечеринка 90's VS нулевые в «Типографии» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
День Победы – 2021
Где: Тула.
Публикуем полную афишу мероприятий празднования Дня Победы.
Открытие мотосезона в Туле
Где: Сбор гостей состоится на территории мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». В 14.23 мотоколонна стартует на площадь Ленина.
Майские праздники в «Октаве»
Где: Индустриальный кластер «Октава».
«Арсенал» – «Рубин»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
90's VS нулевые
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб.
Современное искусство: от импрессионизма до наших дней
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Про Федота-стрельца, удалого молодца
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Felidae
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: от 300 руб.
Стеклянный зверинец
Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.
10 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Зверокрекеры
Однажды Оуэн, живущий обычной достаточно скучной взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство… цирк! Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно! Ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.
Гнев человеческий
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...
Хороших выходных!