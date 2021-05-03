6 мая в культурном центре «Типография» пройдет лекция из цикла «Современное искусство: от импрессионизма до наших дней». Если при встрече с современным искусством вас не покидает вопрос «Почему это считается искусством?», а посещение выставок вызывает чувство фрустрации, но при этом у вас есть желание понять, то наш цикл лекций для вас. Главный вопрос: «Как менялись представления, взгляды и образы от эпохи к эпохе на примере визуального искусства».

На второй лекции цикла мы продолжим рассматривать трансформацию художественного языка и в этот раз сосредоточимся на кубизме, футуризме и экспрессионизме.