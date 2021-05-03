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Современное искусство: от импрессионизма до наших дней

Современное искусство: от импрессионизма до наших дней

6 мая в культурном центре «Типография» пройдет лекция из цикла «Современное искусство: от импрессионизма до наших дней». Если при встрече с современным искусством вас не покидает вопрос «Почему это считается искусством?», а посещение выставок вызывает чувство фрустрации, но при этом у вас есть желание понять, то наш цикл лекций для вас. Главный вопрос: «Как менялись представления, взгляды и образы от эпохи к эпохе на примере визуального искусства».
 
На второй лекции цикла мы продолжим рассматривать трансформацию художественного языка и в этот раз сосредоточимся на кубизме, футуризме и экспрессионизме. 
 
Зачем Пикассо использовал нехудожественные материалы в своих работах, почему Маринетти сравнивал музеи с кладбищами и как немецкие экспрессионисты осмысляли живописную абстракцию?

Спикер: Анастасия Патапкина — теоретик искусства, область научных интересов – эстетика.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 мая 2021, четверг
19:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Химера
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
8 - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
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