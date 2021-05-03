Современное искусство: от импрессионизма до наших дней
6 мая в культурном центре «Типография» пройдет лекция из цикла «Современное искусство: от импрессионизма до наших дней». Если при встрече с современным искусством вас не покидает вопрос «Почему это считается искусством?», а посещение выставок вызывает чувство фрустрации, но при этом у вас есть желание понять, то наш цикл лекций для вас. Главный вопрос: «Как менялись представления, взгляды и образы от эпохи к эпохе на примере визуального искусства».
На второй лекции цикла мы продолжим рассматривать трансформацию художественного языка и в этот раз сосредоточимся на кубизме, футуризме и экспрессионизме.
Зачем Пикассо использовал нехудожественные материалы в своих работах, почему Маринетти сравнивал музеи с кладбищами и как немецкие экспрессионисты осмысляли живописную абстракцию?
Спикер: Анастасия Патапкина — теоретик искусства, область научных интересов – эстетика.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 мая 2021, четверг
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
10 мая, понедельник 10:50
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
8 - 29 мая