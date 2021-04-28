8 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по произведению Л. Филатова.

«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было… Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы

персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу легкой ироничной истории.

Постановка: Сергей Мазанов.