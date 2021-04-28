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Про Федота-стрельца, удалого молодца

Про Федота-стрельца, удалого молодца

8 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по произведению Л. Филатова.
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден…» И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было… Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то свое, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы
персонажей, а главное - на искрометный юмор Л. Филатова. В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично  передают  колорит произведения, создавая атмосферу легкой ироничной истории.
 
Постановка: Сергей Мазанов.
Продолжительность: 2 часа. Антракт.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
8 мая 2021, суббота
19:00
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Касса
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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