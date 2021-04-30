Выбираем вуз и колледж: куда поступить в 2021 году?
Мы собрали для вас самые важные данные в обзоре учебных заведений.
Тульский государственный университет
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова
АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА»
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Тульский техникум экономики и управления
ЧУ ПО «Социально-технологический колледж»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»
Работает в Туле 90 лет.
Институты ТулГУ:
- институт высокоточных систем им. В.П. Грязева,
- институт прикладной математики и компьютерных наук,
- институт горного дела и строительства,
- естественнонаучный институт,
- политехнический институт,
- институт гуманитарных и социальных наук,
- институт права и управления,
- институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,
- медицинский институт,
- Интернет-институт,
- институт международного образования,
- факультет вечернего и заочного обучения,
- региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров,
- факультет довузовской подготовки,
- технический колледж им. С.И. Мосина,
- Тульский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения.
Уровень подготовки: специалитет среднего звена (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: есть.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: получение возможно.
Бесплатное обучение: есть (270 бюджетных в Техническом колледже им. С.И. Мосина ТулГУ, 1392 бюджетных места в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 10 бюджетных мест в бакалавриате (заочная форма обучения), 375 бюджетных мест в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).
Общежитие: предоставляется (12 общежитий, общее количество мест 3332).
Отсрочка от армии: предоставляется.
День открытых дверей состоится
23 мая 2021 года.
Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, д. 155, 5-й учебный корпус ТулГУ.
Время работы и телефоны приемной комиссии: в период приема документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период – пн.-чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30. Телефоны: (4872) 332-332, (4872) 254-631.
Адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, телефон: +7 (4872) 35-34-44, факс: +7 (4872) 35-81-81, e-mail: info@tsu.tula.ru, официальный сайт.
В университете есть военный учебный центр. Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программе военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте.
Что нового появится в 2021 году: на ряд направлений подготовки/специальностей введены вступительные испытания по выбору поступающего; открыт прием на новое направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия», с профилем «Мобильные и веб-приложения» и специальности: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» с профилем «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование», 38.05.01 «Экономическая безопасность», с профилем «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
Работает в Туле 83 года.
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная.
Факультеты:
- Русской филологии и документоведения;
- Истории и права;
- Математики, физики и информатики;
- Технологии и бизнеса;
- Иностранных языков;
- Искусств, социальных и гуманитарных наук;
- Естественных наук;
- Физической культуры;
- Психологии;
- Международный.
Подготовительные курсы: есть.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: 1281 бюджетное место (из них 290 бюджетных мест — заочная форма обучения — бакалавриат)
Общежитие: предоставляется.
Отсрочка от армии: предоставляется.
Что нового появится в 2021 году:
новые профили подготовки: «Русский язык и мировая художественная культура», «Физика и математика», «Математика и информатика», «Начальное образование и дополнительное образование», «Начальное образование и информатика». Предметы по выбору поступающего из установленных университетом по некоторым направлениям.
День открытых дверей состоится
16 мая.
Заявления и документы, необходимые для поступления, в 2021 году принимаются с 18 июня. Сайт университета: https://tsput.ru.
Время работы и телефон приемной комиссии:
в период приема документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период – пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Телефон: (4872) 35-40-60.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 125.
ТГПУ им.
Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова
Работает в Туле более 17 лет.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Уровень бакалавриата:
- Специальное (дефектологическое) образование.
- Государственное и муниципальное управление.
- Юриспруденция.
- Менеджмент.
- Экономика.
Уровень магистратуры: психолого-педагогическое образование.
Также Тульский институт управления и бизнеса им.
- Образование и педагогика (в т. ч. инклюзивное образование, дефектология, специальная психология);
- Психология;
- Менеджмент и управление;
- Государственное и муниципальное управление;
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Финансы и кредит;
- Юриспруденция;
- Информационно-коммуникационные технологии.
Есть возможность получить второе высшее образование.
Подготовительные курсы: нет.
Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
Что нового появится в 2021 году: альтернатива выбора вступительных испытаний по предметам (обществознание/география), (обществознание/математика). На заочную форму обучения могут поступать лица, имеющие высшее образование.
Лица со средним общим или средним профессиональным образованием могут поступать на очную или очно-заочную форму.
Граждане Белоруссии смогут поступать по результатам централизованного тестирования, для этого им необходимо предоставить сертификат с результатами.
В 2021 году планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров, открытых лекций
Дни открытых дверей: Приглашаем Вас на День открытых дверей – ONLINE 18 мая в 17.00!
Ссылки для подключения к онлайн-трансляции мероприятия будут размещены на официальном сайте и в социальных сетях Института.
В ходе трансляции мы ответим на вопросы:
- о подаче документов
- о поступлении и экзаменах
- об учёбе и студенческой жизни
8 и 29 мая в 12.00 Дни открытых дверей состоятся офлайн!
Мы ждём вас в здании Института по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б, аудитория № 201. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Приемная комиссия ответит на все интересующие вас вопросы по поступлению и обучению в институте.
Заявления принимаются: в здании Института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза (на сайте www.тиуб.рф).
По очной форме обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2021 года. По очно-заочной и заочной формам обучения — 17 мая 2021 года.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.
Время работы приемной комиссии:
- понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
- пятница с 9.00 до 17.00,
- суббота с 9.00 до 16.00.
Телефон приемной комиссии:
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международная Полицейская Академия ВПА»
В декабре 2020 года АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА» (ранее «Тульский институт экономики и информатики» («ТИЭИ») отметила свое 20-летие. Студентам предлагают востребованные направления подготовки и гарантируют достойное качество обучения.
Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.
Академия входит в сотню лучших негосударственных высших учебных заведений России. За 20 лет было выпущено более 5000 специалистов.
В структуре академии несколько лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.
В прошлом году в состав учредителей вуза вошла Всероссийская Полицейская Ассоциация (ВПА). Это значительно расширило географию — партнеры вуза работают по всей России. Президент академии – генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор.
Направления подготовки:
- Юриспруденция,
- Прикладная информатика,
- Бизнес-информатика,
- Управление качеством,
- Экономика,
- Менеджмент,
- Государственное и муниципальное управление,
- Психология,
- Психолого-педагогическое образование,
- Лингвистика,
- Информационная безопасность.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Форма обучения: заочная, очно-заочная.
Подготовительные курсы: есть.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: есть.
Бесплатное обучение: нет, но есть скидки для тех студентов, которые закончили Социально-технологический колледж.
Общежитие: нет.
Заявления принимаются:
по программам бакалавриата и магистратуры:
- срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;
- срок завершения приема документов для поступающих без вступительных испытаний академии — 30 августа 2021 г.;
- срок завершения приема документов для поступающих по вступительным испытаниям академии — 28 августа 2021 г.
При приеме на обучение по заочной форме обучения:
- срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;
- срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 октября 2021 г. без вступительных испытаний — 25 сентября 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2021 г.;
- срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академии с 1 февраля 2021 г. без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.
День открытых дверей состоится 29 мая 2021 г. в 12.00 в Туле на ул. Рязанская, 1.
Время работы и телефоны приемной комиссии:
- 8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный), 8-960-599-59-98 (WhatsApp).
- пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.
Сайт: www.mpa71.ru
Почта: abitur@mpa71.ru, office@mpa71.ru
Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.
Миссия академии:
«Доступность, эффективность, высокое качество образования на основе использования современных технологий обучения!»
Преимущества обучения в Международной Полицейской Академии:
- более 20 лет в сфере образовательных услуг,
- самый крупный негосударственный вуз в регионе,
- диплом за 4,5 года + приложение европейского образца,
- диплом государственного образца вуза-партнера,
- трудоустройство выпускников.
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) — один из крупнейших юридических вузов страны, он входит в систему Министерства юстиции РФ.
Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт. Он ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.
Факультеты: юридический, дополнительного образования, колледж.
Уровень подготовки:
среднее профессиональное образование:
высшее образование:
бакалавриат:
специалитет:
магистратура:
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: есть.
Бесплатное обучение: есть.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: есть.
Что нового появится в 2021 году: у поступающих в колледж появится возможность обучаться на бюджетных местах.
Дни открытых дверей: 15 мая, 19 июня в 14.00 (дополнительная информация на сайте института).
Заявления принимаются:
в колледж: с 18 июня 2021 года.
На бакалавриат и специалитет:
очная форма:
- с 18 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП);
- с 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (в рамках КЦП);
- с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
очно-заочная форма:
- с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
заочная форма:
- с 18 июня по 28 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
В магистратуру:
заочная форма: с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Адрес: Тула, пр. Ленина, 104.
Время работы приемной комиссии с 18 июня 2021 года:
- понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
- суббота с 9.00 до 16.00.
Тел./факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора).
Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия, с 18 июня 2021 г.).
Выпускники вуза работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, востребованы в частных компаниях и организациях.
С 2019 года ведется набор в юридический колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз отбирает студентов для обучения в Военном учебном центре университета. Окончившие его не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.
Вуз ежегодно приглашает учащихся 7−11 классов принять участие в олимпиаде школьников «В мир права», проводимой Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России).
Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов всероссийского и регионального уровня.
В 2019 году институт получил почетную грамоту Тульской облдумы за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, заслуги в развитии высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.
Частное образовательное учреждение профессионального образования Тульский техникум экономики и управления
В Туле работает с 2005 года.
В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По итогам мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году техникум находится во второй лиге (из 10).
Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов. Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им.
Основные образовательные программы профессионального образования:
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
- Операционная деятельность в логистике.
- Страховое дело (по отраслям).
- Финансы.
- Право и организация социального обеспечения.
- Гостиничное дело.
- Туризм.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.
Форма обучения: очная, заочная.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: есть.
Тульский техникум экономики и управления предоставляет льготы по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием, и др.).
Дни открытых дверей пройдут
16 и 23 мая, 6 июня.
Заявления принимаются:
- на очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2021 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября,
- на заочную форму обучения — до 1 декабря.
Время работы приемной комиссии:
- пн.-чт. с 9.00 до 18.00,
- пт. с 9.00 до 17.00,
- сб. с 9.00 до 16.00,
- вс. — выходной.
Телефон +7 (4872) 56-32-39.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б
Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж»
Колледж был создан в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента он функционировал в составе частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)».
За 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90% из них продолжили учиться в ТИЭИ, сейчас это Международная Полицейская Академия ВПА, по ускоренным программам обучения.
Профильные предметы у студентов колледжа ведут кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.
Специальности:
- Прикладная информатика (по отраслям)
- Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
- Право и организация социального обеспечения
- NEW Правоохранительная деятельность
- NEW Право и судебное администрирование
- Операционная деятельность в логистике
- Финансы
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Дошкольное образование
- Преподавание в начальных классах
Уровень подготовки: на базе 9 и 11 классов.
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Подготовительные курсы: есть.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: есть.
Стоимость обучения: очное — 20 000 руб. за семестр, заочное — 15 000 руб. за семестр.
Приемная комиссия работает с 1 марта 2021 г. Прием документов — до 31 августа 2021 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2021 г. — на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту.
День открытых дверей состоится 29 мая 2021 г. в 12.00 в Туле на ул. Рязанская, 1.
Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.
Телефоны:
- 8(4872) 700-352 (приемная комиссия), 8(4872) 70-99-70.
- 8-800-555-04-21 (звонок бесплатный), 8-905-111-77-45 (WhatsApp, Viber).
Время работы: пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.
Сайт: www.ctk71.ru. Почта: priem@ctk71.ru.