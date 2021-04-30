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Выбираем вуз и колледж: куда поступить в 2021 году?
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Выбираем вуз и колледж: куда поступить в 2021 году?

Мы собрали для вас самые важные данные в обзоре учебных заведений.

Тульский государственный университет

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА»

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Тульский техникум экономики и управления

ЧУ ПО «Социально-технологический колледж»

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

Работает в Туле 90 лет.

Институты ТулГУ:

  • институт высокоточных систем им. В.П. Грязева,
  • институт прикладной математики и компьютерных наук,
  • институт горного дела и строительства,
  • естественнонаучный институт,
  • политехнический институт,
  • институт гуманитарных и социальных наук,
  • институт права и управления,
  • институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,
  • медицинский институт,
  • Интернет-институт,
  • институт международного образования,
  • факультет вечернего и заочного обучения,
  • региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров,
  • факультет довузовской подготовки,
  • технический колледж им. С.И. Мосина,
  • Тульский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения.

Уровень подготовки: специалитет среднего звена (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: получение возможно.

Бесплатное обучение: есть (270 бюджетных в Техническом колледже им. С.И. Мосина ТулГУ, 1392 бюджетных места в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 10 бюджетных мест в бакалавриате (заочная форма обучения), 375 бюджетных мест в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).

Общежитие: предоставляется (12 общежитий, общее количество мест 3332).

Отсрочка от армии: предоставляется.

День открытых дверей состоится
23 мая 2021 года.

Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, д. 155, 5-й учебный корпус ТулГУ.

Время работы и телефоны приемной комиссии: в период приема документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период – пн.-чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30. Телефоны: (4872) 332-332, (4872) 254-631.

Адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, телефон: +7 (4872) 35-34-44, факс: +7 (4872) 35-81-81, e-mail: info@tsu.tula.ru, официальный сайт.  

В университете есть военный учебный центр. Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программе военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте.

Что нового появится в 2021 году: на ряд направлений подготовки/специальностей введены вступительные испытания по выбору поступающего; открыт прием на новое направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия», с профилем «Мобильные и веб-приложения» и специальности: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» с профилем «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование», 38.05.01 «Экономическая безопасность», с профилем «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»

Работает в Туле 83 года.

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная.

Факультеты:

  • Русской филологии и документоведения;
  • Истории и права;
  • Математики, физики и информатики;
  • Технологии и бизнеса;
  • Иностранных языков;
  • Искусств, социальных и гуманитарных наук;
  • Естественных наук;
  • Физической культуры;
  • Психологии;
  • Международный.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: 1281 бюджетное место (из них 290 бюджетных мест — заочная форма обучения — бакалавриат)

Общежитие: предоставляется.

Отсрочка от армии: предоставляется.

Что нового появится в 2021 году:

новые профили подготовки: «Русский язык и мировая художественная культура», «Физика и математика», «Математика и информатика», «Начальное образование и дополнительное образование», «Начальное образование и информатика». Предметы по выбору поступающего из установленных университетом по некоторым направлениям.

День открытых дверей состоится
16 мая.

Заявления и документы, необходимые для поступления, в 2021 году принимаются с 18 июня. Сайт университета: https://tsput.ru.

Время работы и телефон приемной комиссии:

в период приема документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период – пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Телефон: (4872) 35-40-60.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 125.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого проводит прием заявлений и документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова

Работает в Туле более 17 лет.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Уровень бакалавриата:

  • Специальное (дефектологическое) образование.
  • Государственное и муниципальное управление.
  • Юриспруденция.
  • Менеджмент.
  • Экономика.

Уровень магистратуры: психолого-педагогическое образование.

Также Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предлагает разнообразные программы повышения квалификации (от 16 учебных часов) и профессиональной переподготовки (от 250 учебных часов) в следующих сферах:

  • Образование и педагогика (в т. ч. инклюзивное образование, дефектология, специальная психология);
  • Психология;
  • Менеджмент и управление;
  • Государственное и муниципальное управление;
  • Экономика и бухгалтерский учет;
  • Финансы и кредит;
  • Юриспруденция;
  • Информационно-коммуникационные технологии.

Есть возможность получить второе высшее образование.

Подготовительные курсы: нет.

Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что нового появится в 2021 году: альтернатива выбора вступительных испытаний по предметам (обществознание/география), (обществознание/математика). На заочную форму обучения могут поступать лица, имеющие высшее образование.

Лица со средним общим или средним профессиональным образованием могут поступать на очную или очно-заочную форму.

Граждане Белоруссии смогут поступать по результатам централизованного тестирования, для этого им необходимо предоставить сертификат с результатами. 

В 2021 году планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров, открытых лекций и т. д. в режиме онлайн на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого круга заинтересованных лиц.

Дни открытых дверей: Приглашаем Вас на День открытых дверей – ONLINE 18 мая в 17.00!

Ссылки для подключения к онлайн-трансляции мероприятия будут размещены на официальном сайте и в социальных сетях Института.

В ходе трансляции мы ответим на вопросы:

  • о подаче документов
  • о поступлении и экзаменах
  • об учёбе и студенческой жизни

8 и 29 мая в 12.00 Дни открытых дверей состоятся офлайн!

Мы ждём вас в здании Института по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б, аудитория № 201. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Приемная комиссия ответит на все интересующие вас вопросы по поступлению и обучению в институте.

Заявления принимаются: в здании Института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза (на сайте www.тиуб.рф).

По очной форме обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2021 года. По очно-заочной и заочной формам обучения — 17 мая 2021 года.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Время работы приемной комиссии:

  • понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
  • пятница с 9.00 до 17.00,
  • суббота с 9.00 до 16.00.

Телефон приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39.

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Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международная Полицейская Академия ВПА»

В декабре 2020 года АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА» (ранее «Тульский институт экономики и информатики» («ТИЭИ») отметила свое 20-летие. Студентам предлагают востребованные направления подготовки и гарантируют достойное качество обучения.

Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.

Академия входит в сотню лучших негосударственных высших учебных заведений России. За 20 лет было выпущено более 5000 специалистов.

В структуре академии несколько лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.

В прошлом году в состав учредителей вуза вошла Всероссийская Полицейская Ассоциация (ВПА). Это значительно расширило географию — партнеры вуза работают по всей России. Президент академии – генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор.

Направления подготовки:

  • Юриспруденция,
  • Прикладная информатика,
  • Бизнес-информатика,
  • Управление качеством,
  • Экономика,
  • Менеджмент,
  • Государственное и муниципальное управление,
  • Психология,
  • Психолого-педагогическое образование,
  • Лингвистика,
  • Информационная безопасность.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения: заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: нет, но есть скидки для тех студентов, которые закончили Социально-технологический колледж.

Общежитие: нет.

Заявления принимаются:

по программам бакалавриата и магистратуры:

  • срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;
  • срок завершения приема документов для поступающих без вступительных испытаний академии — 30 августа 2021 г.;
  • срок завершения приема документов для поступающих по вступительным испытаниям академии — 28 августа 2021 г.

При приеме на обучение по заочной форме обучения:

  • срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;
  • срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 октября 2021 г. без вступительных испытаний — 25 сентября 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2021 г.;
  • срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академии с 1 февраля 2021 г. без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.

День открытых дверей состоится 29 мая 2021 г. в 12.00 в Туле на ул. Рязанская, 1.

Время работы и телефоны приемной комиссии:

  • 8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный), 8-960-599-59-98 (WhatsApp).
  • пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.mpa71.ru

Почта: abitur@mpa71.ruoffice@mpa71.ru

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Миссия академии:
«Доступность, эффективность, высокое качество образования на основе использования современных технологий обучения!»

Преимущества обучения в Международной Полицейской Академии:

  • более 20 лет в сфере образовательных услуг,
  • самый крупный негосударственный вуз в регионе,
  • диплом за 4,5 года + приложение европейского образца,
  • диплом государственного образца вуза-партнера,
  • трудоустройство выпускников.
 

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

tula.rpa-mu.ru

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) — один из крупнейших юридических вузов страны, он входит в систему Министерства юстиции РФ.

Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт. Он ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

Факультеты: юридический, дополнительного образования, колледж.

Уровень подготовки:

среднее профессиональное образование:

40.02.03 Право и судебное администрирование;

высшее образование:

бакалавриат:

40.03.01 Юриспруденция;

специалитет:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность;

магистратура:

40.04.01 Юриспруденция.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: есть.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Что нового появится в 2021 году: у поступающих в колледж появится возможность обучаться на бюджетных местах.

Дни открытых дверей: 15 мая, 19 июня в 14.00 (дополнительная информация на сайте института).

Заявления принимаются:

в колледж: с 18 июня 2021 года.

На бакалавриат и специалитет:

очная форма:

  • с 18 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП);
  • с 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (в рамках КЦП);
  • с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

очно-заочная форма:

  • с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

заочная форма:

  • с 18 июня по 28 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

В магистратуру:

заочная форма: с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Адрес: Тула, пр. Ленина, 104.

Время работы приемной комиссии с 18 июня 2021 года:

  • понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
  • суббота с 9.00 до 16.00.

Тел./факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора).

Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия, с 18 июня 2021 г.).

 

Выпускники вуза работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, востребованы в частных компаниях и организациях.

С 2019 года ведется набор в юридический колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз отбирает студентов для обучения в Военном учебном центре университета. Окончившие его не подлежат призыву на военную службу после выпуска из  учебного заведения.

Вуз ежегодно приглашает учащихся 7−11 классов принять участие в олимпиаде школьников «В мир права», проводимой Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России).

Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов всероссийского и регионального уровня.

В 2019 году институт получил почетную грамоту Тульской облдумы за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, заслуги в развитии высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.

 

Частное образовательное учреждение профессионального образования Тульский техникум экономики и управления

В Туле работает с 2005 года.

В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По итогам мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году техникум находится во второй лиге (из 10).

Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов. Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Основные образовательные программы профессионального образования:

  • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
  • Операционная деятельность в логистике.
  • Страховое дело (по отраслям).
  • Финансы.
  • Право и организация социального обеспечения.
  • Гостиничное дело.
  • Туризм.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.

Форма обучения: очная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Тульский техникум экономики и управления предоставляет льготы по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием, и др.).

Дни открытых дверей пройдут
16 и 23 мая, 6 июня.

Заявления принимаются:

  • на очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2021 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября,
  • на заочную форму обучения — до 1 декабря.

Время работы приемной комиссии:

  • пн.-чт. с 9.00 до 18.00,
  • пт. с 9.00 до 17.00,
  • сб. с 9.00 до 16.00,
  • вс. — выходной.

Телефон +7 (4872) 56-32-39.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б

Сайт

ВКонтакте

 

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж»

Колледж был создан в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента он функционировал в составе частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)».

За 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90% из них продолжили учиться в ТИЭИ, сейчас это Международная Полицейская Академия ВПА, по ускоренным программам обучения.

Профильные предметы у студентов колледжа ведут кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.

Специальности:

  • Прикладная информатика (по отраслям)
  • Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
  • Право и организация социального обеспечения
  • NEW Правоохранительная деятельность
  • NEW Право и судебное администрирование
  • Операционная деятельность в логистике
  • Финансы
  • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
  • Дошкольное образование
  • Преподавание в начальных классах

Уровень подготовки: на базе 9 и 11 классов.

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Стоимость обучения: очное — 20 000 руб. за семестр, заочное — 15 000 руб. за семестр.

Приемная комиссия работает с 1 марта 2021 г. Прием документов — до 31 августа 2021 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2021 г. — на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту.

День открытых дверей состоится 29 мая 2021 г. в 12.00 в Туле на ул. Рязанская, 1.

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Телефоны:

  • 8(4872) 700-352 (приемная комиссия), 8(4872) 70-99-70.
  • 8-800-555-04-21 (звонок бесплатный), 8-905-111-77-45 (WhatsApp, Viber).

Время работы: пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.ctk71.ru. Почта: priem@ctk71.ru.

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Автор: Оксана Грудинина
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