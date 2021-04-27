Парад, салют и «Бессмертный полк»: как Тула отпразднует День Победы – 2021

8 и 9 мая на Московском вокзале Тулы будет проходить акция Минобороны РФ «Мы — армия страны. Мы — армия народа», с использованием агитационного поезда. В его составе — платформы с военной техникой и тематические вагоны с экспозициями, отражающим новейшие достижения современной армии, а также сценическая площадка.

Чтобы посетить поезд, жителям региона нужно будет предварительно зарегистрироваться в специальном разделе на портале правительства, который начнет свою работу с 28 апреля.

Также с 28 апреля стартует ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Более 900 волонтеров раздадут символ праздника Победы на улицах городов и поселков. Георгиевские ленточки планируется распространить на промышленных предприятиях, спортивных учреждениях региона, а также вручить ветеранам при поздравлении. Всего планируется раздать более 120 000 Георгиевских ленточек.

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех муниципалитетах Тульской области. Наиболее масштабные события пройдут в Туле.

9 Мая в 10.00 по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Тульского суворовского военного училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Юридического полицейского колледжа г. Тулы, Первомайской кадетской школы, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, Регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

На площади Победы с 12.00 будут звучать песни военных лет, с 16.00 до 19.00 будет работать «Фронтовая концертная бригада».

На Казанской набережной с 12.00 до 22.00 будут звучать стихи, песни Победы, выступят творческие коллективы и исполнители.

В 19.00 на площади Ленина, площади Победы и Казанской набережной состоятся прямые трансляции Всероссийской минуты молчания. После чего на площади Ленина пройдут молодежные танцевальные акции.

Кульминацией Дня Победы станут праздничный салют и высотный фейерверк.

9 мая с 21.00 до 22.00 у мемориала «Защитникам неба Отечества» волонтеры зажгут электронные свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Мероприятие завершится фейерверком и лазерным шоу.

«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области — участников Великой Отечественной войны, которые школьники прислали на сайт moypolk.ru. Это десятки тысяч лиц наших героев.

На радиостанциях FM-диапазона с 11 часов начнется марафон Победы: прозвучат песни, которые жители области присылали для парадного шествия Полка. Будут прочитаны солдатские письма, которые были получены в рамках второго этапа проекта «Солдатские письма. Читаем вместе». Также будут зачитаны истории и воспоминания о земляках, которые ковали Победу на фронте или в тылу.

В ЦПКиО имени П. П. Белоусова и на территории других общественных пространств региона прозвучат военные песни, исполненные жителями области. Это сотни песен, которые туляки в течение нескольких лет записывали и присылали для акции Полка «45 песен Победы».

На федеральном уровне Полк также пройдет в режиме онлайн, уже сейчас наши земляки участвуют в этой акции.

Кроме того, в этом году пройдут Урок мужества «Тульский рубеж», Диктант обороны Тулы, выйдут печатная книга и аудиокнига «Солдатские письма. Читаем вместе», радиоочерки «43 дня героических сражений». Уже сейчас школьники региона участвуют в областном конкурсе эссе-размышлений на тему подвига женщин в Великой Отечественной войне. Также сейчас все школы области разрабатывают фотопанорамы по образцу монумента «Бессмертный полк Тула».

9 мая в Тульской области пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям, акции «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Кинобеседка», «Читаем о войне», «Созвездие для победителей» и др. В режиме онлайн идет отборочный тур фестиваля «Мы правнуки славной Победы!».

Во всех муниципальных кинотеатрах состоятся бесплатные кинопоказы исторической военной драмы «Зоя». В музеях региона будут работать тематические выставки, пройдут лекции и патриотические мероприятия. В театрах кукол и юного зрителя представят спектакли «Саша Чекалин» и «Ястребок». Студенты колледжа культуры и искусства организуют выездную концертную программу «Победа остается молодой».