Зверокрекеры

Страна: Китай, Испания, Южная Корея, США, Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 01.05.2021

Режиссер: Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава, Джейм Маэстро

Актеры: Эмили Блант, Дэнни ДеВито, Джон Красински, Иэн МакКеллен, Рэйвен, Сильвестр Сталлоне, Патрик Варбертон, Тара Стронг, Джеймс Арнольд Тейлор, Лидия Роуз Тейлор

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, фэнтези, мюзикл, детский

Продолжительноcть: 105 мин

Бюджет: $19 500 000,00

Сбор в мире: $10 973 837,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,63

Однажды Оуэн, живущий обычной ? достаточно скучной ? взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство… цирк! Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно! Ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки ? волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.