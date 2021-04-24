Зверокрекеры
Страна:
Китай, Испания, Южная Корея, США, Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 01.05.2021
Режиссер:
Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава, Джейм Маэстро
Актеры:
Эмили Блант, Дэнни ДеВито, Джон Красински, Иэн МакКеллен, Рэйвен, Сильвестр Сталлоне, Патрик Варбертон, Тара Стронг, Джеймс Арнольд Тейлор, Лидия Роуз Тейлор
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, фэнтези, мюзикл, детский
Продолжительноcть:
105 мин
Бюджет:
$19 500 000,00
Сбор в мире:
$10 973 837,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,63
Однажды Оуэн, живущий обычной ? достаточно скучной ? взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство… цирк! Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно! Ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки ? волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.
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