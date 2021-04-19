Felidae
8 мая в Тульском Рок-Клубе «М2» пройдет концерт Felidae. Уникальный московский арт-рок проект Felidae отправляется в Тулу с единственным, в этом году, концертом, чтобы зарядить зрителей драйвом и яркими эмоциями.
Вас ждет презентация нового сингла «Любовь выходит на войну», качественный звук и лучшие композиции группы, которые не оставят никого равнодушным, ведь Felidae исполняет музыку для "тех, кто слушает сердцем".
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
8 мая 2021, суббота
19:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 мая, понедельник 10:50
23 - 30 мая