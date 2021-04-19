8 мая в Тульском Рок-Клубе «М2» пройдет концерт Felidae. Уникальный московский арт-рок проект Felidae отправляется в Тулу с единственным, в этом году, концертом, чтобы зарядить зрителей драйвом и яркими эмоциями.

Вас ждет презентация нового сингла «Любовь выходит на войну», качественный звук и лучшие композиции группы, которые не оставят никого равнодушным, ведь Felidae исполняет музыку для "тех, кто слушает сердцем".