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Felidae

Felidae

8 мая в Тульском Рок-Клубе «М2» пройдет концерт Felidae. Уникальный московский арт-рок проект Felidae отправляется в Тулу с единственным, в этом году, концертом, чтобы зарядить зрителей драйвом и яркими эмоциями.
 
Вас ждет презентация нового сингла «Любовь выходит на войну», качественный звук и лучшие композиции группы, которые не оставят никого равнодушным, ведь Felidae исполняет музыку для "тех, кто слушает сердцем".
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
8 мая 2021, суббота
19:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Felidae
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8 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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