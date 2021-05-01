Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне: о фильме «Девятаев», «мажоре» Прилучном и блогере Толстом

Фильм «Девятаев» рассказывает реальную историю побега из фашистского концлагеря летчика-героя Михаила Девятаева, угнавшего немецкий бомбардировщик, а вместе с ним секретные разработки ракетного оружия.

На большие экраны фильм вышел несколько дней назад. Накануне, 30 апреля, режиссер вместе с сыном Михаила Девятаева Александром приехал в Ясную Поляну, где в местном кинотеатре представил тулякам свой первый военный блокбастер.

Тимур Бекмамбетов рассказал зрителям:

- Всё началось с того, что три года назад в Казани моя жена познакомила меня со своей подругой. Та оказалась дочерью Александра Михайловича. Рассказала эту историю, а я о ней, к своему стыду, ничего не знал, как и миллионы людей в нашей стране.

Три года мы делали этот фильм, в самое трудное время, когда была пандемия. Роспотребнадзор ставил нам очень жесткие рамки, на съемочной площадке было несколько человек, все остальные работали удаленно.

Режиссер отметил, что представить свою работу именно в Ясной Поляне для него особенно важно и символично.

- Я третий раз в Ясной Поляне. Это место значит многое для всех, кто занимается культурой в нашей стране. Мне очень любопытно, как фильм, отснятый в 2021 году, будет воспринят на этой земле. Будет некий знак.

Главную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный, получивший широкую известность после сериала «Мажор».



Кадр из фильма.

- Павел Прилучный изначально пришел пробоваться на другую роль — роль антагониста нашего главного героя, его оппонента, — рассказал Бекмамбетов. — Когда я посмотрел репетицию, задумался. Прилучный — выпускник школы-студии МХАТ, хороший актер, известный всем как «мажор». Когда он начал играть, я увидел в его глазах столько искренности. Почему мы думаем, что те, кто совершал подвиг, были отличниками, хорошими мальчиками? Они могли быть хулиганами.

Я подумал, а что, если это будет история про то, как «мажор» стал героем Советского Союза? И я предложил Прилучному эту роль.

Павел изменился в процессе фильма, худел (для роли ему пришлось похудеть на 20 килограммов, — прим. авт.), много читал, учился летать на самолете, узнавал историю. Этот процесс очень дорогого стоит.

Консультантом фильма выступил сын Девятаева. Александр Михайлович рассказал, как отреагировал на предложение снять кино об отце.

- Когда стало ясно, что снимать фильм будет Тимур, наша семья обрадовалась. Хотя люди к нему по-разному относятся. Я считаю, что это большой художник. Он фонтанирует идеями.

В фильме есть реальная часть, которая тщательно описана: как готовился побег и как был совершен. Это мы восстанавливали посекундно. Но есть еще и общая тема, не только отца, а проблема советских летчиков, которые часто оказывались за линией фронта. Их сбивали, они попадали в плен. Их обрабатывали, пытались соблазнить, чтобы они перешли на немецкую сторону, что в общем-то иногда удавалось. Мы не судьи этим людям, причины были разные — от страха смерти до невозможности преодолеть чувство голода.

Александр Михайлович рассказал, удалось ли Прилучному достоверно передать образ отца.

- Я смотрел фильм уже много раз и всегда с тем же напряжением, как впервые. Прилучный сыграл очень хорошо. После премьеры на московском фестивале я подошел к нему и поблагодарил. Ожидание у всех было разное. Тимур говорил, что рисковал, когда давал ему роль. Павел попал, почувствовал. За всей его славой это очень хороший, думающий актер. Роль удалась, я верю ему. Конечно, сравнивать его с отцом я не могу, это неправильно. Но что-то он уловил в нем.

Сын героя считает, что про историю Михаила Девятаева нужно снять сериал.

- Его жизнь сопрягается со всеми эпохами развития Советского Союза и России. И везде он сказал свое слово. Я надеюсь, что все-таки Тимур возьмется за это дело. У него прекрасная, дружная команда.

После общения с залом Тимур Бекмамбетов ответил на вопросы журналистов.

— Тимур, насколько сложно сейчас снимать фильмы о Великой Отечественной войне?

- Сейчас сложно снимать любой фильм, просто потому что пандемия сильно повлияла на всё. Кино — сложный производственный процесс, который требует планирования. Всё, что связано с эпидемией, может разрушить любые планы.

В прошлом году мы снимали в разгар эпидемии, были, как на войне. С нами был медсанбат, свои врачи, которые всех проверяли, была военная дисциплина. Каким-то образом мы смогли с минимальными потерями пережить эти съемки, прорвались.

А вообще насколько мы можем понимать, что происходило в военное время? На самом деле мы же фильм снимаем не о войне, а про себя. Актеры играют то, что их волнует, я снимаю то, что сегодня волнует меня. Война — это просто усилитель чувств. Та среда, в которой всё, что сегодня чуть заметно, там ярко и отчетливо видно. Фильм о войне помогает нам, режиссерам, актерам, выражаться ярче. Мы старались быть достоверными. У нас всё честно: костюмы, бараки концлагерей настоящие, самолеты летают точно так, как и летали во времена войны. Это для нас не было целью, а средством рассказать историю, которая сегодня понятна.

— Мнение семьи Девятаева для вас было важно?

- Фильм никогда бы не увидел света, мы его не выпустили бы на экраны без поддержки и согласия семьи. После этого фильма, кто такой Девятаев, люди будут знать исключительно по кадрам этой картины.

— В фильме рассказана максимально точная история или есть художественный вымысел?

- История точная, соответствует тому, что описано в книге самого Михаила Петровича. Но, бесспорно, это художественное произведение, в котором я был обязан рассказывать эту историю так, чтобы она стала понятна сегодняшнему зрителю.

Есть персонаж Ларин, которого играет Павел Чинарев, его не было в реальной жизни. Я его придумал для того, чтобы внутренние сомнения и размышления Девятаева можно было экранизировать. Чтобы избежать внутреннего монолога, я ввел персонаж, с которым он эти вопросы мог обсуждать, решать. Я не имел права менять его тексты, вкладывать в уста другие слова.

Интересно, что песню «Любимый город» в фильме на русском языке исполняет лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

- Для меня это был сюрприз! Как так может быть, что человек другой языковой среды, истории, рокер, который эпатировал публику самыми рискованными музыкальными композициями, неожиданно так нежно и трогательно по-русски спел эту песню. Это был поступок с его стороны, ведь мир сегодня неоднозначный, недружелюбный.

Люди начали обсуждать, вот, как вы могли, немец спел песню по-русски. Тилль, как и я, был пионером, почитал тех же самых идолов, носил красный галстук, клялся в верности коммунистической партии. У меня такое ощущение, что я его знаю сто лет. У нас одно прошлое.

Делить людей по национальному признаку — это самое глупое, что может быть.

— Увидим ли мы еще военные фильмы в вашей режиссуре?

- Я не могу заглядывать в будущее. Вероятность всегда есть, у меня нет плана жизни на ближайшие 10 лет. Кстати, я собирался снимать фильм про Александра Романовича Лурия, нашего ученого, который во время войны под Челябинском проводил эксперименты по перепрограммированию мозга человека. Был раненый солдат, которому он восстанавливал мозг, пользуясь своими уникальными методами.

— А про Толстого не думали снять фильм?

- Сейчас вспомнил, что есть один рассказ, который я давно хотел экранизировать. Рассказ Акутагавы «Вальдшнеп» про встречу Толстого и Тургенева, когда они ходили на охоту и поругались из-за того, что не могли поделить, кто сбил вальдшнепа. Это крутая история, короткометражка про великих русских писателей.

— Как вы относитесь к творчеству Толстого?

- Как все русские люди, сложно. Слишком много он написал, все любят, но никто не читал. Из-за того, как Толстой преподается в школе, создается страшный барьер. Вместо того, чтобы обсуждать хорошие трогательные человеческие истории, мы превратили Толстого в памятник, в невероятную глыбу, к которой невозможно подступиться. А это был живой человек с интересным взглядом на жизнь!

Надо подумать, мне кажется, это интересно сделать его таким, чтобы начали читать подростки. А они могут его читать, нарезать на куски и выкладывать в Фейсбук.

У него, кстати, очень фейсбучная манера рассказывать.

Он описывал такие подробности, которые сейчас люди пишут в соцсетях: как готовился завтрак, чем ты завтракал. Толстой был блогером (смеется). Думаю, если это переформатировать, будет интересно читать.

из досье myslo

Тимур Нуруахитович Бекмамбетов

Родился 25 июня 1961 года в Казахстане.

Режиссер, кинопродюсер, сценарист.

Выступил режиссером фильмов: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен», «Ёлки», «Выкрутасы», «Самый лучший день», «Девятаев» и др.