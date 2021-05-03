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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

10 и 28 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты на 10 мая и 28 мая можно купить по ссылкам.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
10 мая 2021, понедельник
18:30
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28 мая 2021, пятница
19:00
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