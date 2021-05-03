Стеклянный зверинец
10 и 28 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
10 мая 2021, понедельник
18:30
28 мая 2021, пятница
19:00
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 - 29 мая
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 мая - 21 августа
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
23 - 30 мая