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90's VS нулевые

90's VS нулевые

7 мая в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-ых и 90-ых в одном зале Валерий Меладзе и Justin Timberlake в одном зале! Верка Сердючка и Madonna на одной сцене!!

На вечеринках для вас трудятся не только артисты, но и фотографы! Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - всё это заставит вас быть звёздами танцпола и фотографий.
 

Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 мая 2021, пятница
22:00
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