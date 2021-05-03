90's VS нулевые
7 мая в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-ых и 90-ых в одном зале Валерий Меладзе и Justin Timberlake в одном зале! Верка Сердючка и Madonna на одной сцене!!
На вечеринках для вас трудятся не только артисты, но и фотографы! Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - всё это заставит вас быть звёздами танцпола и фотографий.
Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 мая 2021, пятница
22:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
30 мая, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
15 мая, суббота 14:00
10 мая, понедельник 10:50