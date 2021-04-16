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Гнев человеческий

Гнев человеческий

Страна:
Великобритания, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 22.04.2021
 
Режиссер:
Гай Ричи
  
Актеры:
Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Нив Алгар, Джеффри Донован, Лайн Рени, Лас Алонсо, Тайг Мерфи
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

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10:00 Алмаз Синема
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11:10 Киносити
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14:30 Алмаз Синема
15:05 Киносити
16:10 Алмаз Синема
16:20 Синема Стар
16:30 Киносити
17:35 Киносити
19:00 Синема Стар
19:20 Алмаз Синема
20:10 Киносити
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10:05 Киносити
11:10 Киносити
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14:30 Алмаз Синема
15:05 Киносити
16:10 Алмаз Синема
16:20 Синема Стар
16:30 Киносити
17:35 Киносити
19:00 Синема Стар
19:20 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:50 Алмаз Синема
22:40 Киносити
23:35 Алмаз Синема
24 апреля, суббота
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10:05 Киносити
11:10 Киносити
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16:20 Синема Стар
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25 апреля, воскресенье
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16:20 Синема Стар
16:30 Киносити
17:00 Алмаз Синема
17:35 Киносити
19:00 Синема Стар
19:15 Алмаз Синема
19:20 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:45 Алмаз Синема
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23:00 Алмаз Синема
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15:05 Киносити
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16:30 Киносити
17:35 Киносити
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28 апреля, среда
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16:20 Синема Стар
16:30 Киносити
17:35 Киносити
19:00 Синема Стар
20:10 Киносити
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Расписание на все дни
0
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 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Gorizont Entertainment
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15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дельфин
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29 апреля, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
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