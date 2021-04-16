Страна: Великобритания, США, 2021

Премьера: в РФ 22.04.2021

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Нив Алгар, Джеффри Донован, Лайн Рени, Лас Алонсо, Тайг Мерфи

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...