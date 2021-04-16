Гнев человеческий
Страна:
Великобритания, США, 2021
Премьера:
в РФ 22.04.2021
Режиссер:
Гай Ричи
Актеры:
Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Нив Алгар, Джеффри Донован, Лайн Рени, Лас Алонсо, Тайг Мерфи
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...
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Завтра
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|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Стар
|16:30
|Киносити
|17:35
|Киносити
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|19:20
|Алмаз Синема
|20:10
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24 апреля, суббота
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|11:10
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|14:25
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|15:05
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|16:20
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|16:30
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|17:00
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|17:35
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|19:00
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|19:15
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|19:20
|Алмаз Синема
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|20:45
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|22:40
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|01:10
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25 апреля, воскресенье
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|11:10
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|Киносити
|16:20
|Синема Стар
|16:30
|Киносити
|17:00
|Алмаз Синема
|17:35
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:15
|Алмаз Синема
|19:20
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|22:40
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|01:10
|Киносити
26 апреля, понедельник
|10:05
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|Киносити
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27 апреля, вторник
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|Киносити
|16:20
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|16:30
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28 апреля, среда
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Сегодня
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10:00
14:30
16:10
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21:50
23:35
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10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
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16:20
19:00
Завтра
|Алмаз Синема
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10:00
14:30
16:10
19:20
21:50
23:35
|Киносити
|
10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
|Синема Стар
|
16:20
19:00
24 апреля, суббота
|Алмаз Синема
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10:00
14:25
17:00
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19:20
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23:00
|Киносити
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10:05
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12:35
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22:40
01:10
|Синема Стар
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16:20
19:00
25 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
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10:00
14:25
17:00
19:15
19:20
20:45
23:00
|Киносити
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10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
01:10
|Синема Стар
|
16:20
19:00
26 апреля, понедельник
|Киносити
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10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
|Синема Стар
|
16:20
19:00
27 апреля, вторник
|Киносити
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10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
|Синема Стар
|
16:20
19:00
28 апреля, среда
|Киносити
|
10:05
11:10
12:35
15:05
16:30
17:35
20:10
22:40
|Синема Стар
|
16:20
19:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
10 мая, понедельник 10:50