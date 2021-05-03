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Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая

Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая

В программе познавательные лекции, мастер-классы, экскурсии и даже показ мультфильмов.

На майские праздники Музей станка приглашает жителей и гостей Тулы ознакомиться с выставкой «Хорошие/плохие» художника и дизайнера Андрея Люблинского. Это тотальная инсталляция, населенная известными фигурами истории и современной культуры.

3 и 7 мая пройдут мастер-классы по разработке и созданию персонажей, которых еще нет в коллекции создателя выставки. 6 мая — занятие по росписи гончарных изделий, 5 и 10 мая — по сборке конструктора велосипеда и анонс аудиогида «Тула — велосипедная». Всех, кто приедет в кластер на велосипеде, ждёт бонус.

Высшая техническая школа (ВТШ) совместно с GameDevLab предлагает поучаствовать в приключениях игровой системы Pathfinder и посетить мастер-класс по созданию декораций для настольных игр.

А в 13.00 5 и 6 мая пройдут кинопоказы и обсуждение картин «Полонез Огинского» (1971) и «Девочка из города» (1984). Техлаборатория Pro. Парк приготовил для гостей кластера мастер-классы по лазерной резке. На активности от ВТШ необходима предварительная запись по телефону: +7 (958) 869-94-97 (будни, с 10.00 до 19.00).

Групповые занятия для интересующихся психологией, саморазвитием и личным ростом пойдут в рамках лектория библиотеки проекта «Книги на «Октаве».

А 5 и 6 мая с 15.00 до 18.00 в кластере пройдут дни открытых дверей в студии звукозаписи Oktava Lab, которая оснащена современными микрофонами легендарного электроакустического завода «Октава». Только в 2020 году с этими микрофонами работали группы Little Big, «Ленинград», видеоблогеры Антон Лапенко и Клава Кока, артисты Black Star Inc. и другие звезды. Все желающие смогут познакомиться с работой студии, задать вопросы звукорежиссеру и протестировать новые микрофоны «Октава».

расписание

Проект

Дата

Время

Место

Название

Музей станка

03.05

12.00−12.45

Временная выставка

Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие»

Музей станка

03.05

13.00−15.00

Мастерская № 2

Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие»

ВТШ/ Pro. Парк

04.05

12.00−14.00

Pro. Парк

Мастер-класс «Лазерная резка». Подставка под телефон

ВТШ/ GameDevLab

04.05

13.00−18.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Игротека GameDevLab, 12+

Музей станка

05.05

13.00−15.00

Мастерская № 2

Занятие «Сборка конструктора велосипеда»

Книги на «Октаве»/ Лекторий

05.05

18.30

 

Социальный театр с Полиной Шатохиной, строго 16+

ВТШ/ Pro. Парк

05.05

12.00−14.00

Pro. Парк

Мастер-класс «3D-самолётик»

ВТШ/ GameDevLab

05.05

13.00−15.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Просмотр и обсуждение фильма «Полонез Огинского»

ВТШ/ GameDevLab

05.05

15.00−17.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Словесная игра ко Дню Победы «Баллада о книжных детях»

Музей станка/ Мастерская № 2

06.05

13.00

 

Мастер-класс по росписи гончарных изделий

Книги на «Октаве»/ Лекторий

06.05

15.00

 

Мотивирующие лекции/ Дайджесты/ FAQ по саморазвитию с Любовью Кузнецовой, 18+

ВТШ/ Pro. Парк

06.05

12.00−14.00

Pro. Парк

Мастер-класс «3D-печать». Медаль

ВТШ/ GameDevLab

06.05

13.00−15.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Просмотр и обсуждение фильма «Девочка из города»

ВТШ/ GameDevLab

06.05

15.00−17.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Мастер-класс «Настольные декорации», 8+

Музей станка

07.05

12.00−12.45

Временная выставка

Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие»

Музей станка

07.05

13.00−15.00

Мастерская № 2

Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие»

Книги на «Октаве»/ Лекторий

07.05

18.00

 

Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+

ВТШ/ Pro. Парк

07.05

11.00−13.00

Pro. Парк

Мастер-класс «Лазерная резка». Самолётик, модель

ВТШ/ GameDevLab

07.05

13.00−18.00

Мастерская (аудитория 3.23)

Игротека GameDevLab, 12+

Музей станка

10.05

13.00−15.00

Мастерская № 2

Занятие «Сборка конструктора велосипеда»

Книги на «Октаве»/ Лекторий

11.05

18.30

 

Психологический воркшоп на «Октаве» с Яной Бойкив, 18+

Книги на «Октаве»/ Лекторий

14.05

18.00

 

Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+

Книги на «Октаве»/ Лекторий

15.05

12.00

 

Гончарная мастерская с Еленой Паевской, 10+

Книги на «Октаве»/ Лекторий

16.05

15.00

 

Цикл мастер-классов об истоках анимации с Суреном Касумяном, от 6+ совместно с родителями

Oktava Lab

05.05

15.00−18.00

 

День открытых дверей в студии

Oktava Lab

06.05

15.00−18.00

 

День открытых дверей в студии

Стоимость участия уточняйте по телефону +7 (4872) 77-02-07.

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