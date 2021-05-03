Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая

В программе познавательные лекции, мастер-классы, экскурсии и даже показ мультфильмов.

На майские праздники Музей станка приглашает жителей и гостей Тулы ознакомиться с выставкой «Хорошие/плохие» художника и дизайнера Андрея Люблинского. Это тотальная инсталляция, населенная известными фигурами истории и современной культуры.

3 и 7 мая пройдут мастер-классы по разработке и созданию персонажей, которых еще нет в коллекции создателя выставки. 6 мая — занятие по росписи гончарных изделий, 5 и 10 мая — по сборке конструктора велосипеда и анонс аудиогида «Тула — велосипедная». Всех, кто приедет в кластер на велосипеде, ждёт бонус.

Высшая техническая школа (ВТШ) совместно с GameDevLab предлагает поучаствовать в приключениях игровой системы Pathfinder и посетить мастер-класс по созданию декораций для настольных игр.

А в 13.00 5 и 6 мая пройдут кинопоказы и обсуждение картин «Полонез Огинского» (1971) и «Девочка из города» (1984). Техлаборатория Pro. Парк приготовил для гостей кластера мастер-классы по лазерной резке. На активности от ВТШ необходима предварительная запись по телефону: +7 (958) 869-94-97 (будни, с 10.00 до 19.00).

Групповые занятия для интересующихся психологией, саморазвитием и личным ростом пойдут в рамках лектория библиотеки проекта «Книги на «Октаве».

А 5 и 6 мая с 15.00 до 18.00 в кластере пройдут дни открытых дверей в студии звукозаписи Oktava Lab, которая оснащена современными микрофонами легендарного электроакустического завода «Октава». Только в 2020 году с этими микрофонами работали группы Little Big, «Ленинград», видеоблогеры Антон Лапенко и Клава Кока, артисты Black Star Inc. и другие звезды. Все желающие смогут познакомиться с работой студии, задать вопросы звукорежиссеру и протестировать новые микрофоны «Октава».

расписание

Проект Дата Время Место Название Музей станка 03.05 12.00−12.45 Временная выставка Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие» Музей станка 03.05 13.00−15.00 Мастерская № 2 Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие» ВТШ/ Pro. Парк 04.05 12.00−14.00 Pro. Парк Мастер-класс «Лазерная резка». Подставка под телефон ВТШ/ GameDevLab 04.05 13.00−18.00 Мастерская (аудитория 3.23) Игротека GameDevLab, 12+ Музей станка 05.05 13.00−15.00 Мастерская № 2 Занятие «Сборка конструктора велосипеда» Книги на «Октаве»/ Лекторий 05.05 18.30 Социальный театр с Полиной Шатохиной, строго 16+ ВТШ/ Pro. Парк 05.05 12.00−14.00 Pro. Парк Мастер-класс «3D-самолётик» ВТШ/ GameDevLab 05.05 13.00−15.00 Мастерская (аудитория 3.23) Просмотр и обсуждение фильма «Полонез Огинского» ВТШ/ GameDevLab 05.05 15.00−17.00 Мастерская (аудитория 3.23) Словесная игра ко Дню Победы «Баллада о книжных детях» Музей станка/ Мастерская № 2 06.05 13.00 Мастер-класс по росписи гончарных изделий Книги на «Октаве»/ Лекторий 06.05 15.00 Мотивирующие лекции/ Дайджесты/ FAQ по саморазвитию с Любовью Кузнецовой, 18+ ВТШ/ Pro. Парк 06.05 12.00−14.00 Pro. Парк Мастер-класс «3D-печать». Медаль ВТШ/ GameDevLab 06.05 13.00−15.00 Мастерская (аудитория 3.23) Просмотр и обсуждение фильма «Девочка из города» ВТШ/ GameDevLab 06.05 15.00−17.00 Мастерская (аудитория 3.23) Мастер-класс «Настольные декорации», 8+ Музей станка 07.05 12.00−12.45 Временная выставка Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие» Музей станка 07.05 13.00−15.00 Мастерская № 2 Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие» Книги на «Октаве»/ Лекторий 07.05 18.00 Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+ ВТШ/ Pro. Парк 07.05 11.00−13.00 Pro. Парк Мастер-класс «Лазерная резка». Самолётик, модель ВТШ/ GameDevLab 07.05 13.00−18.00 Мастерская (аудитория 3.23) Игротека GameDevLab, 12+ Музей станка 10.05 13.00−15.00 Мастерская № 2 Занятие «Сборка конструктора велосипеда» Книги на «Октаве»/ Лекторий 11.05 18.30 Психологический воркшоп на «Октаве» с Яной Бойкив, 18+ Книги на «Октаве»/ Лекторий 14.05 18.00 Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+ Книги на «Октаве»/ Лекторий 15.05 12.00 Гончарная мастерская с Еленой Паевской, 10+ Книги на «Октаве»/ Лекторий 16.05 15.00 Цикл мастер-классов об истоках анимации с Суреном Касумяном, от 6+ совместно с родителями Oktava Lab 05.05 15.00−18.00 День открытых дверей в студии Oktava Lab 06.05 15.00−18.00 День открытых дверей в студии

Стоимость участия уточняйте по телефону +7 (4872) 77-02-07.