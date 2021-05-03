Кластер «Октава» подготовил программу мероприятий на майские праздники с 3 по 11 мая
В программе познавательные лекции, мастер-классы, экскурсии и даже показ мультфильмов.
На майские праздники Музей станка приглашает жителей и гостей Тулы ознакомиться с выставкой «Хорошие/плохие» художника и дизайнера Андрея Люблинского. Это тотальная инсталляция, населенная известными фигурами истории и современной культуры.
3 и 7 мая пройдут мастер-классы по разработке и созданию персонажей, которых еще нет в коллекции создателя выставки. 6 мая — занятие по росписи гончарных изделий, 5 и 10 мая — по сборке конструктора велосипеда и анонс аудиогида «Тула — велосипедная». Всех, кто приедет в кластер на велосипеде, ждёт бонус.
Высшая техническая школа (ВТШ) совместно с GameDevLab предлагает поучаствовать в приключениях игровой системы Pathfinder и посетить мастер-класс по созданию декораций для настольных игр.
А в 13.00 5 и 6 мая пройдут кинопоказы и обсуждение картин «Полонез Огинского» (1971) и «Девочка из города» (1984). Техлаборатория Pro. Парк приготовил для гостей кластера мастер-классы по лазерной резке. На активности от ВТШ необходима предварительная запись по телефону:
Групповые занятия для интересующихся психологией, саморазвитием и личным ростом пойдут в рамках лектория библиотеки проекта «Книги на «Октаве».
А 5 и 6 мая с 15.00 до 18.00 в кластере пройдут дни открытых дверей в студии звукозаписи Oktava Lab, которая оснащена современными микрофонами легендарного электроакустического завода «Октава». Только в 2020 году с этими микрофонами работали группы Little Big, «Ленинград», видеоблогеры Антон Лапенко и Клава Кока, артисты Black Star Inc. и другие звезды. Все желающие смогут познакомиться с работой студии, задать вопросы звукорежиссеру и протестировать новые микрофоны «Октава».
|
Проект
|
Дата
|
Время
|
Место
|
Название
|
Музей станка
|
03.05
|
12.00−12.45
|
Временная выставка
|
Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие»
|
Музей станка
|
03.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская № 2
|
Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие»
|
ВТШ/ Pro. Парк
|
04.05
|
12.00−14.00
|
Pro. Парк
|
Мастер-класс «Лазерная резка». Подставка под телефон
|
ВТШ/ GameDevLab
|
04.05
|
13.00−18.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Игротека GameDevLab, 12+
|
Музей станка
|
05.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская № 2
|
Занятие «Сборка конструктора велосипеда»
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
05.05
|
18.30
|
|
Социальный театр с Полиной Шатохиной, строго 16+
|
ВТШ/ Pro. Парк
|
05.05
|
12.00−14.00
|
Pro. Парк
|
Мастер-класс «3D-самолётик»
|
ВТШ/ GameDevLab
|
05.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Просмотр и обсуждение фильма «Полонез Огинского»
|
ВТШ/ GameDevLab
|
05.05
|
15.00−17.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Словесная игра ко Дню Победы «Баллада о книжных детях»
|
Музей станка/ Мастерская № 2
|
06.05
|
13.00
|
|
Мастер-класс по росписи гончарных изделий
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
06.05
|
15.00
|
|
Мотивирующие лекции/ Дайджесты/ FAQ по саморазвитию с Любовью Кузнецовой, 18+
|
ВТШ/ Pro. Парк
|
06.05
|
12.00−14.00
|
Pro. Парк
|
Мастер-класс «3D-печать». Медаль
|
ВТШ/ GameDevLab
|
06.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Просмотр и обсуждение фильма «Девочка из города»
|
ВТШ/ GameDevLab
|
06.05
|
15.00−17.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Мастер-класс «Настольные декорации», 8+
|
Музей станка
|
07.05
|
12.00−12.45
|
Временная выставка
|
Знакомство с первой тотальной инсталляцией в Туле. Экскурсия по выставке «Хорошие/плохие»
|
Музей станка
|
07.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская № 2
|
Мастер-класс по мотивам выставки «Хорошие/плохие»
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
07.05
|
18.00
|
|
Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+
|
ВТШ/ Pro. Парк
|
07.05
|
11.00−13.00
|
Pro. Парк
|
Мастер-класс «Лазерная резка». Самолётик, модель
|
ВТШ/ GameDevLab
|
07.05
|
13.00−18.00
|
Мастерская (аудитория 3.23)
|
Игротека GameDevLab, 12+
|
Музей станка
|
10.05
|
13.00−15.00
|
Мастерская № 2
|
Занятие «Сборка конструктора велосипеда»
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
11.05
|
18.30
|
|
Психологический воркшоп на «Октаве» с Яной Бойкив, 18+
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
14.05
|
18.00
|
|
Мастерская родительства на «Октаве» с Мариной Мишиной/Занятия для родителей с детьми, от 0 до 7+
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
15.05
|
12.00
|
|
Гончарная мастерская с Еленой Паевской, 10+
|
Книги на «Октаве»/ Лекторий
|
16.05
|
15.00
|
|
Цикл мастер-классов об истоках анимации с Суреном Касумяном, от 6+ совместно с родителями
|
Oktava Lab
|
05.05
|
15.00−18.00
|
|
День открытых дверей в студии
|
Oktava Lab
|
06.05
|
15.00−18.00
|
|
День открытых дверей в студии
Стоимость участия уточняйте по телефону +7 (4872) 77-02-07.