Выходные в Туле: 30 октября – 1 ноября
В программе выходных: концерты, выставки, экскурсии, спектакли и психологический клуб.
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 500 руб.
Кошки в городе
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб.
Moscow Rock Revival
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 600 руб.
31 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Moscow Rock Revival. Неудержимый драйв, мощные гитарные рифы, виртуозные соло, подлинные профессионалы хард-рока, группа Moscow Rock Revival отметила в этом году свое 8-летие.
AX...OFF
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.
Тульский экзотариум
Когда: 30 октября – 1 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Выходные на Куликовом поле
Где: Музейный комплекс «Куликово поле».
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение с обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Психологический клуб: интересное о гештальте
Где: КЦ «Типография».
Приглашаем на встречу Психологического клуба «Любовь. Взгляд мужчины и взгляд женщины. Как гештальт помогает им встретиться и услышать друг друга».
Выходные в Музейном квартале
Где: Музейный квартал.
Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии.
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Пустошь тьмы и зла
Уединенная ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей.
Папина дочка
Главный герой картины — Джиби, отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные и сказочные приключения, где Джиби играет героического Очаровательного Принца. С возрастом интересы Софии постепенно меняются, и она начинает придумывать собственные истории, отодвигая Джиби на второй план. Но отец не теряет надежды вновь стать для дочери полноценным героем.
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!