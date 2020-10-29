Выходные в Туле: 30 октября – 1 ноября

Когда: 30 октября – 1 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Где: парк «Патриот Тула».

Стоимость: 300 руб.

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».

Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.

Проведите время весело и познавательно!

А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.