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Выходные в Туле: 30 октября – 1 ноября

Выходные в Туле: 30 октября – 1 ноября

В программе выходных: концерты, выставки, экскурсии, спектакли и психологический клуб.

ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)

Когда: 30 октября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 500 руб. 

ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)

30 октября на сцене Concert Hall группа ДМЦ. «Дороги меняют цвет» или «ДМЦ» — яркий представитель молодого поколения отечественной рок-сцены.
 
Коллектив делает качественную музыку, а глубина текстов ставит солиста Андрея Гречаника в один ряд с лучшими рок-поэтами.
 

Кошки в городе

Когда: 31 октября, суббота, 12.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб. 

Кошки в городе

31 октября Московский театр кошек и Владимир Куклачёв приглашают на премьеру — забавный детективный спектакль «Кошки в городе». Вас ждут незабываемые трюки 40 кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада. Сын знаменитого Юрия Куклачёва покажет вам волшебный мир, где главные герои — талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых.
 

Moscow Rock Revival

Когда: 31 октября, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 600 руб. 

Moscow Rock Revival

31 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Moscow Rock Revival. Неудержимый драйв, мощные гитарные рифы, виртуозные соло, подлинные профессионалы хард-рока, группа Moscow Rock Revival отметила в этом году свое 8-летие. 

 

AX...OFF

Когда: 30 октября, пятница, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.

AX...OFF

30 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX... OFF!» по пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё...
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Тульский экзотариум

Когда: 30 октября – 1 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 31 октября – 1 ноября, суббота – воскресенье.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле».

Выходные на Куликовом поле

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение с обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.

 

Психологический клуб: интересное о гештальте

Когда: 31 октября, суббота, 14.00.

Где: КЦ «Типография».

Психологический клуб: интересное о гештальте

31 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы разные. Нас тянет друг к другу, но нам часто не удаётся понять друг друга. В каждой паре, столкнувшейся с проблемами, обнаруживается совсем разное понимание любви и представление о том, как хорошо мне и как хорошо моей второй половине. Понять любимого человека возможно!

Приглашаем на встречу Психологического клуба «Любовь. Взгляд мужчины и взгляд женщины. Как гештальт помогает им встретиться и услышать друг друга». 
 

Выходные в Музейном квартале

Когда: 31 октября – 1 ноября, суббота – воскресенье.

Где: Музейный квартал.

Выходные в Музейном квартале

Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии. 

 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 30 октября – 1 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям. 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Пустошь тьмы и зла

Уединенная ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей.

 

Папина дочка

Главный герой картины — Джиби, отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные и сказочные приключения, где Джиби играет героического Очаровательного Принца. С возрастом интересы Софии постепенно меняются, и она начинает придумывать собственные истории, отодвигая Джиби на второй план. Но отец не теряет надежды вновь стать для дочери полноценным героем.

 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 15:32 0
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