Магия в каждом фото. Обзор культовой камеры Instax mini в новом исполнении

Фото, хранящее особую атмосферу – удивительное качество, которым сегодня может обладать только фотоаппарат, делающий моментальные снимки. Такой как обновленная Instax mini 11.

Обладатель Instax как член закрытого общества. Кто бы ты ни был, будь то танцор, шоу-мен, молодые родители — владея камерой моментальной печати ты становишься частью instax society!

Что отличает членов этого сообщества? Они креативны, не теряют оптимизма ни при каких обстоятельствах (gооd vibes only!), искренны. А самовыражаться во всех начинаниях им помогает Instax в лице новинки instax mini 11.

Внешний вид

Instax mini 11 от японская компания FujiFilm – невероятно гармоничная модель с лаконичным дизайном: ничего лишнего, только плавные, обтекаемые корпуса лини и эргономичность.

Новая камера получила более тонкий корпус, что значительно облегчает захват фотоаппарата одной рукой – удобно держать.

Фотоаппарат моментальной печати выпускается в пяти цветовых решениях: белый лед, На выбор предлагается пять оттенков корпуса: нежная лаванда, белый лед, насыщенный графит, дымчатый розовый и голубое небо.

В комплекте к Instax mini 11 идет ремешок и аксессуары для кастомизации, это две кнопки спуска затвора – светящаяся в темноте или схожая с граненым камнем.

Функционал

Фотоаппарат интуитивно прост. Принцип его работы быстрой поймет даже ребенок. У Instax mini 11 всего две кнопки:

включения – расположена у объектива,

кнопка для съемки – находится рядом со вспышкой.

Режимов также два: для обычных фото и селфи. Чтобы сделать селфи легонько потяните за верхнее кольцо объектива, пока не появится надпись Selfie On – на корпусе даже есть специальная отметка Selfie Mode. Также процесс создания автопортрета значительно упрощает специальное зеркальце на передней панели – выстроить кадр проще простого.

Чтобы выключить гаджет, надо легко нажать на выдвинутый объектив и защелкнуть обратно. Для работы фотоаппарату нужно две батарейки типа АА и специальные картриджи Fujifilm Instах Mini – карты памяти у фотоаппарата нет. Один картридж рассчитан на 10 снимков.

Интеллектуальная система Instax mini 11 взяла все настройки на себя и автоматически выбирает параметры. Нужна ли вспышка, какая экспозиция подходит, требуется ли выдержка – фотоаппарат сам выбирает параметры, чтобы снимки получились сочными.

Ничего сложного: смотри в видоискатель, выбирай объект, нажимай кнопку затвора и забирай готовый снимок.

Контролировать количество оставшихся кадров можно через окно счетчика кадров, оно расположена на обратной стороне девайса – прям как на пленочном фотоаппарате.

Благодаря простоте фотоаппаратом сможет пользоваться абсолютно любой. Instax mini 11 станет прекрасным подарком для вашего ребенка, друга или близкого человека на день рождения или, например, на Новый год.

Как пользоваться

Первый кадр фотоаппарата будет пробным, тем самым фотоаппарат подготовит картридж для последующей съемки 10 фотокарточек.

Ну а дальше приготовьтесь вновь увидеть магию настоящей, печатной фотографии, которая создаст атмосферный снимок, хранящий тепло и живые эмоции момента. Несколько секунд – и на белом фоне начинают прямо на ваших глазах проявляться очертания, силуэты наполняются цветами и уже через пару минут готовое фото у вас уже в руках.

Волшебство! Снимки хоть и небольшие – 62х46 мм, но очень душевные. Можно подарить, повесить на холодильник или сохранить в фотоальбоме. Высокое качество пленки FujiFilm Instax mini 11 сохранит снимок в первозданном виде на долгие годы.

При низких температурах скорость проявки фотокарточки дольше, но на качестве запечатленного кадра это никак не сказывается.

Эксперимент

Мы попробовали снимать на Instax в разных условиях: дома и на улице, при ярком освещении и ночью. Качество полученных кадров со сменой всех этих планов и условий конечно же различались. Однако неизменной на всех снимках осталась оригинальная передача атмосферы, присутствующей во время съемки.

Холодные пиксели цифровой фотографии не передадут столько тепла через каждый кадр. И именно в этом ценность камеры

FujiFilm Instax mini 11.

Ну а еще это конечно же невероятно модно и стильно! Вечеринка в стиле 90-х или просто веселый вечер встречи с друзьями сохранит в памяти только эта камера. Пересматривая сделанные на Instax фото бесконечно вы будто переноситесь в тот прекрасный день и еще раз окунаетесь в его приятные эмоции.

Где купить

На данный момент камеру можно купить на официальном сайте instaxmini.ru и магазине DNS.