Moscow Rock Revival
31 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Moscow Rock Revival. Неудержимый драйв, мощные гитарные рифы, виртуозные соло, подлинные профессионалы хард рока, группа Moscow Rock Revival отметила в этом году свое 8 летие. Название группы переводится как «Рок Возрождение». Целью и идеей создания этого проекта была задача культивирования и поддержка рок движения, обьединение музыкантов любящих и умеющих играть эту музыку.
В последнее время MRR вдохновила любовь к нетленным творениям AC/DC и желание максимально достоверно донести до слушателя настоящую магию рок'н'ролла, живой звук и энергетику выступлений этой уникальной группы.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
31 октября 2020, суббота
20:00
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 599 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽