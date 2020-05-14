афиша
афиша
Регистрация
Moscow Rock Revival

Moscow Rock Revival

31 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Moscow Rock Revival. Неудержимый драйв, мощные гитарные рифы, виртуозные соло, подлинные профессионалы хард рока, группа Moscow Rock Revival отметила в этом году свое 8 летие. Название группы переводится как «Рок Возрождение». Целью и идеей создания этого проекта была задача культивирования и поддержка рок движения, обьединение музыкантов любящих и умеющих играть эту музыку.

В последнее время MRR вдохновила любовь к нетленным творениям AC/DC и желание максимально достоверно донести до слушателя настоящую магию рок'н'ролла, живой звук и энергетику выступлений этой уникальной группы.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
31 октября 2020, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Кис-Кис
Купить билет
11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шнурки
Купить билет
6 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 599 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.