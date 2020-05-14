31 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Moscow Rock Revival. Неудержимый драйв, мощные гитарные рифы, виртуозные соло, подлинные профессионалы хард рока, группа Moscow Rock Revival отметила в этом году свое 8 летие. Название группы переводится как «Рок Возрождение». Целью и идеей создания этого проекта была задача культивирования и поддержка рок движения, обьединение музыкантов любящих и умеющих играть эту музыку.

В последнее время MRR вдохновила любовь к нетленным творениям AC/DC и желание максимально достоверно донести до слушателя настоящую магию рок'н'ролла, живой звук и энергетику выступлений этой уникальной группы.