Папина дочка
Страна:
Франция, Бельгия, 2020
Премьера:
в РФ 29.10.2020
Режиссер:
Мишель Хазанавичус
Актеры:
Омар Си, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Анри Гий, Тео Эллерман, Максанс Уэ, Манон Кольтес, Изабель Кац Лиза Пиверт, Удеш Ругхупутх
Жанр:
приключения, комедия, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Главный герой картины — Джиби, отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные и сказочные приключения, где Джиби играет героического Очаровательного Принца. С возрастом интересы Софии постепенно меняются, и она начинает придумывать собственные истории, отодвигая Джиби на второй план. Но отец не теряет надежды вновь стать для дочери полноценным героем.
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