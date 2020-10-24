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Папина дочка

Папина дочка

Страна:
Франция, Бельгия, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.10.2020
 
Режиссер:
Мишель Хазанавичус
  
Актеры:
Омар Си, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Анри Гий, Тео Эллерман, Максанс Уэ, Манон Кольтес, Изабель Кац Лиза Пиверт, Удеш Ругхупутх
  
Жанр:
приключения, комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Главный герой картины — Джиби, отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные и сказочные приключения, где Джиби играет героического Очаровательного Принца. С возрастом интересы Софии постепенно меняются, и она начинает придумывать собственные истории, отодвигая Джиби на второй план. Но отец не теряет надежды вновь стать для дочери полноценным героем.

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Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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