Папина дочка

Страна: Франция, Бельгия, 2020

Премьера: в РФ 29.10.2020

Режиссер: Мишель Хазанавичус

Актеры: Омар Си, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Анри Гий, Тео Эллерман, Максанс Уэ, Манон Кольтес, Изабель Кац Лиза Пиверт, Удеш Ругхупутх

Жанр: приключения, комедия, семейный

Продолжительноcть: 103 мин

Главный герой картины — Джиби, отец-одиночка, чья жизнь вращается вокруг его дочери Софии. Каждую ночь, когда она засыпает, Джиби приводит дочку на фантастическую киностудию «Страна историй». Там оживают невероятные и сказочные приключения, где Джиби играет героического Очаровательного Принца. С возрастом интересы Софии постепенно меняются, и она начинает придумывать собственные истории, отодвигая Джиби на второй план. Но отец не теряет надежды вновь стать для дочери полноценным героем.